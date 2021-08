Myst : une date de sortie pour la version classique sur Xbox, PC et en VR sur de nouveaux casques

Impossible de ne pas connaître Myst, jeu d'aventure conçu par les frères Miller et leur studio Cyan Worlds qui est sorti à l'origine en 1993. Le titre a déjà eu droit à plusieurs versions remastérisées, plus ou moins séduisantes, mais il a fait son retour l'année dernière dans une version VR pour Oculus Quest. Une version qui va être adaptée sur d'autres plateformes.

Comme le dévoile la bande-annonce de gameplay ci-dessus, la date de sortie de Myst est fixée au 26 août 2021 sur PC, Mac, Xbox One et Xbox Series X|S. Il sera cette fois disponible sur Steam, GOG.com et l'Epic Games en version classique et avec le support des Valve Index, HTC VIVE, Oculus Rift, Oculus Rift S et Oculus Quest via l'Oculus Link. Par ailleurs, Myst sera rajouté dès son lancement dans le Xbox Game Pass pour consoles, PC et cloud gaming, vous n'aurez donc aucune excuse pour ne pas vous plonger dans l'aventure.

Cette énième version de Myst propose une direction artistique revisitée, des sons inédits, des interactions modifiées et même la possibilité de randomiser des énigmes. Du côté de la version VR, le titre inclut deux modes de déplacement (libre ou téléportation) avec des réglages pour rendre le tout plus agréable avec un casque sur le nez. Si vous voulez y jouer sur un écran classique, l'abonnement au Xbox Game Pass coûte 29,99 € pour trois mois.