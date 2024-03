Riven : une période de sortie pour le remake de la suite de Myst, avec de la VR ?

Cyan Worlds continue de faire vivre la franchise Myst, non pas avec des jeux inédits, mais bien avec des remakes des anciens titres. L'opus original a eu droit à une grosse modernisation en 2021 sur PC et Xbox, il était même compatible avec les casques de réalité virtuelle. Cette semaine, les développeurs nous en disent un peu plus sur Riven.

Riven, la suite de Myst va pour rappel avoir droit à un remake lui aussi, Cyan Worlds partage un teaser pour annoncer que le jeu sera disponible dans le courant de l'année 2024 sur PC, via Steam et GOG.com. Les Xbox ne semblent pas (encore ?) à l'ordre du jour, mais il y a quand même une bonne nouvelle : Riven sera jouable en VR, les casques n'ont pas encore été confirmés. Le remake tournera sous l'Unreal Engine 5 avec des améliorations visuelles, mais également des énigmes inédites et un scénario étoffé, de quoi surprendre même les fans de l'opus original, qui date de 1997.

En attendant de découvrir le remake de Riven dans les mois à venir, vous pouvez retrouver celui de Myst à 28,99 € sur GOG.com.