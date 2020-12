Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Naruto en mode Rikudo Sennin prochainement ajouté

Les mois se suivent et se ressemblent pour Naruto to Boruto: Shinobi Striker, qui persiste à étoffer son contenu avec un Season Pass 3 et de nouveaux personnages gratuits. Jusqu'à présent, nous avons donc eu droit à Kakashi avec son double sharingan, Neji Hyūga tel qu'il était globalement vers la fin de Shippūden et Shisui Uchiha avec son fameux Kotoamatsukami. Il en reste encore deux et le prochain vient de bénéficier de premiers visuels.

Il s'agit encore une fois de Naruto, ce qui n'a rien d'étonnant vu les multiples transformations qu'il a pu avoir au cours de l'œuvre de Masashi Kishimoto. Cette fois, c'est donc avec son mode Rikudō Sennin apparu à la fin du manga, ou Sage des six chemins si vous préférez, que le blondinet viendra prochainement casser la baraque, pouvant faire appel à Kurama pour une attaque dévastatrice. Petite particularité, il sera de type Soin, une première pour le personnage dans ce jeu.

Aucune date de sortie n'a été communiquée, mais cela ne devrait pas trop tarder. Si jamais vous souhaitez vous procurer Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Amazon le vend 26,17 € sur PS4.