Naruto to Boruto: Shinobi Striker, de premières images et une date pour Nagato (Réincarné), le prochain personnage du Season Pass 4

Les joueurs de Naruto to Boruto: Shinobi Striker ne sont pas mis de côté par Bandai Namco, qui a lancé le mois dernier un Season Pass 4, eh oui déjà, fonctionnant toujours sur le même système avec des personnages ajoutés gratuitement pour tous et des packs à acheter pour notre avatar basés sur ces derniers. Pour inaugurer cette saison placée sous le signe de la Régénération, c'est Sakura (Grande Guerre Ninja) qui s'est invitée et l'éditeur a teasé la venue de Kawaki pour le début d'année 2022. Trois autres ninjas sont donc attendus en plus et le prochain est donc désormais connu.

Ce sera donc Nagato que nous pourrons retrouver sous sa forme ramenée à la vie par l'Edo Tensei lors de la 4e Grande Guerre Shinobi, en pleine possession de toutes ses capacités. Comme vous pouvez le voir, il sera capable d'invoquer la statue du Gegō Mazō et de tirer des missiles en transformant l'un de ses avant-bras pour attaquer à distance, du classique. Nagato (Réincarné) sera disponible la semaine prochaine, le vendredi 30 juillet. Nous devrions donc avoir droit à sa bande-annonce à ce moment-là.

Si Naruto to Boruto: Shinobi Striker vous tente, Amazon le propose encore à 31,99 €.