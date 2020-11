NBA 2K21 : modes WNBA, gameplay, IA, MonJoueur, toutes les nouveautés next-gen en détail et vidéos

2K Games et Visual Concepts nous ont promis du lourd pour la version next-gen de NBA 2K21, comprise dans l'édition Black Mamba vendue sur PS4 ou Xbox One. Une première bande-annonce nous avait déjà rapidement montré des graphismes améliorés, mouvements retravaillés et gradins plus dynamiques, mais ces derniers jours, les développeurs ont détaillé plus largement ces nouveautés.

Du côté contenu, les plus gros ajouts concerneront la WNBA, avec des modes Ma WNBA pour diriger l'une des 12 franchises sur plusieurs saisons, un mode The W pour incarner une joueuse sur et en dehors du terrain, et The W en ligne pour du 3v3 avec des sportives personnalisées.



Bonjour tout le monde ! Je suis Felicia Steenhouse, productrice senior de NBA 2K21, et je suis ravie de vous parler de WNBA ! Avant toute chose, je souhaite remercier tous les fans dévoués qui ont joué des saisons WNBA, qui nous ont envoyé leurs suggestions, leurs remarques et qui nous ont contactés sur les réseaux sociaux pour nous en demander plus. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous nous avez donné la force et la motivation pour persévérer durant nos longues nuits de travail. Les mots me manquent pour vous exprimer la gratitude de toute l'équipe pour votre participation et vos retours. Ce Rapport côté terrain est dédié à la WNBA et à The W, mais je souhaite d'abord m'adresser aux fans qui ont apprécié le mode Saison WNBA de l'année dernière. Vous allez adorer ce nouveau mode.

Un mode Franchise WNBA. Sur plusieurs saisons. Entièrement personnalisable. Je vous présente Ma WNBA !

Dès que nous avons fini NBA 2K20, nous savions quels seraient nos objectifs pour NBA 2K21 et nous nous sommes attelés à poser les bases permettant d'assurer le contrôle et la progression de la WNBA. Vous pouvez désormais créer la ligue de vos rêves. Contrôlez les 12 équipes ou dirigez votre équipe favorite sur autant de saisons qu'il le faudra pour décrocher une bague.

Voilà pourquoi je dis que ce mode est entièrement personnalisable :

Vous créez votre propre ligue. Vous gérez les règles, les aspects financiers, le CBA, la draft et tout le reste. Utilisez les paramètres prédéfinis de 2K pour vivre une expérience différente ou bien téléchargez des paramètres partagés par la communauté ;

Vous pouvez ignorer complètement la saison régulière pour passer directement aux play-offs en mode Play-offs ;

Vous voulez jouer avec des amis ? Les Ligues en ligne sont là pour ça ;

Vous pouvez activer les éléments de jeu de rôle pour vivre la WNBA dans la peau d'un manager général ;

Pour les joueurs expérimentés, vous pouvez élever le niveau de difficulté et essayez d'améliorer votre classement ;

Une fois que vous êtes complètement immergé dans votre ligue, sauvegardez votre configuration personnalisée et partagez-la en ligne avec la communauté !

Votre avis nous intéresse. Mettez les mains dans le cambouis avec Ma WNBA et racontez-nous comment vous jouez. Quels sont les aspects qui vous plaisent le plus ? Quelles améliorations apporteriez-vous ? Nous voulons tout savoir afin de faire évoluer ce mode de jeu ensemble.

Bon, j'espère que vous ne pensez pas qu'on s'est contenté de cette toute nouvelle expérience Ma WNBA. Nous avons tant d'autres choses à partager avec vous aujourd'hui...

Bienvenue dans The W

L'un de nos objectifs principaux pour The W consiste à vous permettre de vivre la carrière d'une joueuse de WNBA, sur et hors du terrain. Les femmes de la WNBA sont bien plus que de simples athlètes et elles redéfinissent en temps réel le sport professionnel tel que nous le connaissons. Avez-vous les qualités requises pour conduire cette ligue dans une nouvelle ère ?

Élaborez votre personnage Ma JOUEUSE

La première chose à faire lors de la création de votre personnage Ma JOUEUSE est de choisir sa tête. Importez votre visage numérisé depuis l'application mobile ou sélectionnez l'une des 30 têtes de base avant de la personnaliser intégralement.

Ensuite, vous devrez prendre l'une des décisions les plus importantes de la création d'un personnage Ma JOUEUSE de WNBA : déterminer votre Type de joueuse.

L'un des aspects notables de ce mode, c'est que votre progression de joueuse ne s'active qu'en participant à des matchs. C'est pour cela que le choix de votre Type de joueuse est l'une des décisions les plus importantes en début de partie, car il déterminera les attributs de départ de votre Ma JOUEUSE et les attributs qui évolueront lors de votre progression (du niveau 1 au niveau 10).

Voici une présentation des différents types disponibles :

Organisatrice complète (MJ et A) - Bonne au dribble et à la passe. Bonne défenseure extérieure ;

Intérieure-meneuse complète (AI et AF) - Bonne au dribble et à la passe. Bonne défenseure extérieure (AI) ou intérieure (PF) ;

Meneuse agressive (MJ et A) - Bonne au dribble, en pénétration et à la passe ;

Intérieure-meneuse slasher (AI et AF) - Bonne au dribble, en pénétration et à la passe ;

Organisatrice intérieur-extérieur (MJ et AI) - Bonne à 3 points, au dribble, en pénétration et à la passe ;

Intérieure-meneuse intérieur-extérieur (AI et AF) - Bonne à 3 points, au dribble, en pénétration et à la passe ;

Slasher complète (MJ, A et AI) - Bonne défenseure extérieure qui sait aussi dribbler et finir au panier ;

Slashing 4 complète (AF) - Bonne défenseure (extérieure et intérieure) qui sait aussi dribbler et finir au panier ;

Slashing 5 complète (P) - Bonne défenseure intérieure qui sait aussi dribbler et finir au panier ;

Meneuse 3&D (MJ, A et AI) - Bonne défenseure extérieure qui peut marquer à 3 points ;

Scoreuse triple niveau (tous les postes) - Peut marquer dans la raquette, à mi-distance et à 3 points ;

Menace offensive (MJ, A et AI) - Très bonne en attaque : peut shooter dans la raquette, à mi-distance et à 3 points, mais a également des qualités de dribble et de passe ;

Tireuse d'élite (tous les postes) - Très précise à mi-distance et à 3 points ;

Créatrice de tir/organisatrice (MJ, A, AI et AF) - Bonne au dribble, à la passe et à mi-distance ;

Marqueuse au poste (AF et P) - Maîtrise les tirs dos au panier ;

Défenseure en béton (MJ, A, AI et AF) - Excellente défenseure. Les MJ, A et AI sont redoutables sur le périmètre. Les AF sont redoutables à l'intérieur ;

Rideau défensif (P) - Excellente défenseure intérieure, redoutable au contre ;

Monstre dans la raquette (AI, AF et P) - Dangereuse dans la raquette et aux rebonds, en attaque comme en défense.

Une fois que vous aurez sélectionné votre Type de joueuse, vous pourrez préciser votre morphologie. La taille, le poids et l'envergure affecteront les attributs de votre personnage Ma JOUEUSE dès le début et jusqu'au niveau 10.

Pour finir, vous pourrez choisir un Takeover principal et un Takeover secondaire. Plus votre joueuse se sent bien en match, plus sa jauge de takeover se remplit (le principal d'abord, puis le secondaire). Si vous attendez que les deux soient remplis, vous pourrez les activer en même temps. Pour en savoir plus sur le Takeover, consultez le Rapport côté terrain no3.

Joueuse WNBA sur et hors du terrain

Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, nous avons estimé qu'il était important de montrer aux joueurs à quoi pouvait ressembler la vie d'une joueuse de WNBA sur et hors du terrain. Pour ce faire, nous avons défini plusieurs piliers qui alimentent la progression de votre personnage Ma JOUEUSE et de la ligue.

La progression principale suit les catégories suivantes : Progression de la joueuse, Popularité de la joueuse, Popularité de la WNBA, Richesse de la joueuse et Entente de l'équipe.

Lors du jour de repos qui suit votre premier match, vous aurez la possibilité de sélectionner un évènement parmi les trois proposés. L'évènement que vous choisirez dépendra de la manière dont vous voulez faire avancer votre carrière dans The W. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Faire évoluer la ligue ? Gagner de l'argent le plus rapidement possible ? Préparer votre carrière après le basket ? Ou peut-être que vous voulez toucher à tout. Chacun de vos choix aura un impact sur l'un des cinq piliers de votre carrière. Chaque niveau acquis vous rapportera des récompenses.

Progression

La progression reflète simplement la qualité de joueuse de votre personnage. Pour la faire progresser, vous devrez principalement gagner des Mes POINTS en jouant des matchs et en étant bonne. Comme pour tous les piliers de carrière, vous pouvez aussi participer à différents évènements hors du terrain pendant la saison régulière, puis pendant l'intersaison, pour améliorer les aptitudes sportives de votre personnage Ma JOUEUSE. Cela vous permettra aussi de débloquer et d'améliorer des insignes.

En plus de renforcer vos attributs et d'améliorer vos insignes, la Progression vous permettra aussi de débloquer de nouvelles animations, la Création de votre tir en suspension, la capacité d'influencer la politique de recrutement de votre équipe, les temps de jeu et la rotation, et même les numéros de maillot de votre équipe.

Popularité

Comme son nom l'indique, ce pilier suit la popularité de votre personnage et comptabilise vos fans. Vous pourrez gagner des supporters en réalisant des moments forts en match (and-one, paniers victorieux au buzzer, contres par-derrière décisifs sur des stars, etc.). Les évènements hors du terrain conçus pour promouvoir votre popularité personnelle vous permettront d'atteindre les plus hauts sommets de la célébrité.

L'objectif principal de l'évolution de la popularité est la signature de contrats publicitaires qui vous rapporteront plus d'argent, mais également un partenariat avec une marque de baskets (Nike, Jordan, adidas, Under Armour, Puma, New Balance et Converse)

Popularité de la WNBA

En tant que joueuse WNBA, vous aurez beaucoup à gagner à faire la promotion de la ligue. Vous pourrez faire évoluer la ligue en participant à différents évènements hors du terrain conçus pour améliorer la popularité générale de toute la ligue.

Ainsi, vous pourrez augmenter le nombre de matchs diffusés en antenne nationale, pour potentiellement séduire davantage de fans personnels. Cette meilleure couverture médiatique permet également de générer davantage de revenus et donc d'augmenter le salaire des joueuses. Passons d'ailleurs à l'aspect financier d'une carrière de joueuse de WNBA.

Richesse de la joueuse

Soyons honnêtes, c'est toujours sympa d'être payée à pratiquer sa passion. Ce pilier de carrière suit l'évolution du compte en banque de votre joueuse qui inclut votre salaire de joueuse ainsi que les rémunérations que vous pourrez toucher pour vos autres activités.

Pour vous donner un petit avant-goût de la suite : nous pouvons vous révéler que la progression de votre richesse débloquera de l'équipement exclusif à porter lors des compétitions The W en ligne... dont je vous parlerai un peu plus loin !

Entente de l'équipe

Le dernier pilier de carrière qui nous permet d'évaluer la progression de votre personnage est l'Entente de l'équipe. Il permet de suivre votre capacité à jouer avec vos coéquipières ainsi que l'état de vos rapports avec elles. Pour l'améliorer, vous devrez obtenir une bonne note d'équipe lors des matchs ou passer du temps avec vos coéquipières lors de vos jours de repos. Vous devrez jongler entre ce pilier et l'amélioration de vos compétences, de votre popularité, celle de la ligue et l'alimentation de votre compte en banque.

Une Entente d'équipe élevée aura des conséquences très importantes sur le jeu. Elle vous permettra, par exemple, de débloquer le Takeover secondaire (dont nous avons parlé dans la section sur la création de votre personnage Ma JOUEUSE). Vous pourrez également débloquer le Takeover d'équipe et la nouvelle fonctionnalité de Contrôle de toute l'équipe qui vous permet de contrôler les 5 joueuses de l'équipe, comme dans le mode Jouer maintenant. De plus, vous débloquerez aussi des Accessoires tels que des brassards, des chaussettes, des bandeaux, etc., que vous pourrez porter lors des matchs de WNBA et dans le mode The W en ligne.

Activités des jours de repos et de l'intersaison

Dans ce mode, ce que vous choisissez de faire hors du terrain, lors de vos jours de repos et à l'intersaison, est très important. C'est là que la WNBA révèle toute sa subtilité. Nous avons dû faire beaucoup de recherche pour déterminer ce que les joueuses font une fois qu'elles quittent le terrain et nous nous sommes beaucoup amusés à tout retranscrire dans le jeu. J'espère que même les fans les plus avides de la WNBA y trouveront quelque chose de neuf.

Ce qui fait toute la beauté de cette ligue, c'est la diversité de ses joueuses. Chacune d'elle a sa façon personnelle de se mettre en avant, de promouvoir les autres joueuses et la ligue. Après analyse des résultats de nos recherches sur les activités hors des parquets qui contribuent aux cinq piliers dont nous avons parlé précédemment, nous avons regroupé ces activités en cinq groupes : Coach, Femme d'affaires, Icône mondiale, Fashionista et Influenceuse.

Coach : Kristi Toliver en est un bon exemple. Ces activités ont pour but d'améliorer votre connaissance du jeu et vos aptitudes sur les parquets. Elles seront surtout bénéfiques à la Progression de votre personnage Ma JOUEUSE et parfois à l'Entente de l'équipe.

Femme d'affaires : à la Jessica Breland. Apprenez à diriger votre propre entreprise et à gagner plus d'argent. Ces activités auront bien évidemment un impact plus important sur la Richesse de votre joueuse.

Icône mondiale : le basket est un sport apprécié partout dans le monde. Ces activités ont pour but de vous faire connaître à l'étranger, ce qui renforce votre Popularité personnelle et la Popularité de la WNBA. C'est surtout Diana Taurasi qui nous a inspirés pour ces activités.

Fashionista : quelqu'un a parlé de Liz Cambage ? La mode revêt une place importante dans le sport et dans la vie des fans et des joueuses. Ces activités favoriseront votre Popularité personnelle et vous permettront souvent d'alimenter votre compte en banque.

Influenceuse : tout comme Breanna Stewart et Candace Parker, les sportives sont des influenceuses et les activités de cette catégorie vous permettront d'influencer vos fans et d'en gagner de nouveaux.

En bonus, au fur et à mesure de votre progression dans ces activités, vous obtiendrez des contacts parmi les joueuses de la WNBA qui vous enverront des SMS pour vous aider. Pour bien débuter votre carrière, Nneka Ogwumike prendra contact avec vous pour vous mettre sur la voie.

The W en ligne

Je suis sûre que vous vous demandez ce qu'est The W en ligne. Il s'agit d'un mode multijoueur en 3 contre 3 (exclusif à The W) dans lequel vous et votre personnage Ma JOUEUSE pourrez affronter les personnages Ma JOUEUSE d'autres joueurs. Les matchs de ce mode se déroulent dans ce qui peut être considéré comme le plus bel endroit du jeu. Si vous aimez les graphismes next-gen, vous adorerez ce mode.

Les matchs de The W en ligne vous rapportent des Mes POINTS pour la progression de votre joueuse, mais ils sont également l'occasion de montrer ce que vous savez faire au cours de matchs de Street en 21 points. Plus vous avancerez dans votre carrière, plus vous débloquerez d'animations et de vêtements exclusifs spécialement conçus pour ce mode. Une fois que vous aurez débloqué l'équipement de niveau 10 tant convoité, The W en ligne sera l'endroit idéal pour montrer au monde entier que vous avez atteint les sommets !