NBA 2K21 : un trailer de gameplay en 4K époustouflant et des spécificités techniques pour la version next-gen

La série des NBA 2K n'avait déjà pas à rougir face à son aspect technique, et elle nous l'a encore prouvé avec NBA 2K21. 2K Games et Visual Concepts ont néanmoins décidé de franchir le cap de la nouvelle génération dès cette année avec des versions PS5 et Xbox Series X aux spécificités alléchantes. Nous les découvrons pour la première fois avec une bande-annonce de gameplay graphiquement stupéfiante.

Plusieurs points seront améliorés sur next-gen, attendez-vous donc à :

Un bond en avant au niveau des améliorations graphiques : éclairages, textures, physique, animations de nouvelle génération, et plus encore. La présentation visuelle de NBA 2K21 est ainsi à la pointe ;

Mouvements et impacts des joueurs sur le terrain rebâtis grâce à de nouveaux moteurs d’animation et de collision qui rendent le jeu plus fluide et plus physique ;

Les gradins prennent vie, avec plus de 150 personnages uniques dirigés par l’intelligence artificielle qui interagissent de manière harmonieuse pour créer une expérience révolutionnaire dans le Lower Bowl ;

Une bande-son élargie avec 202 titres au lancement et plus encore à venir. « Jamais auparavant nous n’avons été capables de délivrer ce niveau de fidélité visuelle et de réalisme dans un jeu vidéo », commente Greg Thomas, Président de Visual Concepts. « NBA 2K21 est un titre exceptionnel qui délivre le mieux la promesse de la nouvelle génération : graphismes véritablement révolutionnaires, temps de chargement ultra-rapides, nouvelles caractéristiques incroyables et gameplay uniquement possibles sur cette nouvelle génération de consoles. »

Si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet, des billets sont prévus sur le site officiel pour aborder les nouveautés du gameplay, de l'Impact Engine, de l'intelligence artificielle et du mode MonJOUEUR. La date de sortie de NBA 2K21 sur next-gen, ce sera dès le lancement des consoles, le 10 novembre sur Xbox Series X et S et le 19 novembre sur PS5 en France. Les acheteurs de la Mamba Forever Edition sur PS4 et Xbox One pourront profiter d'une upgrade next-gen, mais le titre est sinon vendu 74,99 € seul sur consoles de nouvelle génération (seulement 64,99 € sur Amazon.fr).

