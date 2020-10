Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, les configurations minimale et recommandée dévoilées

Après des fuites ces derniers mois, Electronic Arts a officialisé hier Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, version améliorée du jeu de course de Criterion Games, épaulé par Stellar Entertainment cette fois. Le titre a eu droit à des détails de la part des studios, et désormais, c'est la page Steam qui dévoile les configurations requises.

Need for Speed: Hot Pursuit étant à la base un jeu de 2010, cette version Remastered ne sera pas très gourmande sur ordinateurs, une machine datant de plusieurs années pourra le faire tourner sans souci. Voici les configurations minimale et recommandée :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 Processeur AMD Phenom II X4 965

ou

Intel Core i3-2120 AMD FX-8350

ou

Intel Core i5-350K Carte graphique AMD Radeon HD 5750

ou

NVIDIA GeForce GTS 450 AMD Radeon R9 270X

ou

NVIDIA GeForce GTX 660 Mémoire vive 8 Go de RAM Disque dur 45 Go d'espace libre DirectX Version 11 Réseau Connexion internet haut débit



Pour rappel, la date de sortie de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est fixée au 6 novembre 2020 sur PC, ainsi que sur PlayStation 4 et Xbox One, la version Switch arrivant le 13 du même mois. Vous pouvez acheter un ordinateur portable ASUS TUF A15 à 1399 € sur Amazon.fr.