Need for Speed : le jeu de Criterion ne sortira pas en 2022, le paquet mis sur le nouveau Battlefield

Electronic Arts a plusieurs jeux next-gen prévus pour les prochains mois, et le Gaia de Motive n'en fait à priori plus parti. Et si vous attendiez le prochain Need for Speed pour 2021, lui qui était jusqu'à présent confirmé pour une sortie avant la fin mars de 2022, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous : le prochain épisode signé Criterion Games ne paraîtra pas avant décembre.

Laura Miele, directrice des studios d'Electronic Arts, a en effet confié à Polygon que le lancement de ce Need for Speed était reporté, et ne verrait le jour qu'en 2022. Elle invoque pour cela plusieurs raisons : un besoin de renforts chez DICE, dû à la pression du COVID-19, et l'arrivée de Codemasters dans l'écurie, qui proposera ses jeux de course d'ici là. Criterion va donc délaisser un peu NFS pour appuyer DICE sur le nouveau Battlefield, dont le développement n'était donc pas si en avance que ça sur son planning, comme l'avait laissé entendre l'éditeur.

[Battlefield] s'organise très bien, l'équipe a travaillé incroyablement dur, ils ont poussé dur l'année dernière et, oui, nous avons travaillé de chez nous. Et c'est dur, il est difficile de faire des jeux depuis chez soi et l'équipe [d'EA DICE] est un peu fatiguée. Nous avons un excellent jeu et un potentiel incroyable avec celui-ci. Nous jouons pour gagner, nous jouons pour lancer un excellent jeu Battlefield sur le marché. Il n'y a aucun moyen que nous ayons pu prendre une décision comme celle-ci sans inclure [Criterion] et en discuter d'abord avec eux, et l'impact qu'ils pourraient avoir sur [Battlefield]. Ils ont travaillé sur [Star Wars] Battlefront, ils ont travaillé sur Battlefield, et ils ont un partenariat de collaboration très proche et très étroit avec DICE. Je suis vraiment convaincu que ce sera une victoire assez positive pour eux.

Le mastodonte d'EA pour 2021, ce sera donc ce fameux Battlefield qui nous est promis depuis des années, et que Laura Miele décrit comme « une lettre d'amour à nos fans ». Il nous tarde désormais de le voir par nous-mêmes pour découvrir ce que donnera cette grosse production. D'ici là, Battlefield V est disponible pour 19,90 € sur Amazon.fr.

