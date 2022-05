Need for Speed Online Mobile : une vidéo de gameplay du jeu de Tencent en fuite

TiMi Studios, qui appartient à Tencent, est connu pour avoir développé Pokémon Unite et Call of Duty: Mobile, et il planche actuellement sur Need for Speed Online Mobile. Rien n'a été officialisé, mais des offres d'emploi ont vendu la mèche, et cette semaine, c'est une vidéo de gameplay qui apparait sur la Toile :

Un internaute de Reddit partage en effet de courtes séquences de Need for Speed Online Mobile, expliquant que le jeu est développé sous Unreal Engine 4 et comporte pour le moment trois voitures, à savoir la McLaren F1 et les Lamborghini Aventador SVJ Roadster et Gallardo. Le gameplay se rapproche de Need for Speed Edge, avec du drift et du boost, tandis que la carte se base sur celle de Need for Speed Heat, en Floride, avec quelques changements tout de même. Cependant, aucun mode scénarisé n'est présent, ni la police, de quoi faire tiquer les fans.

Bien évidemment, ni Tencent ni EA Games n'ont confirmé l'existence de ce Need for Speed Online Mobile, il faudra donc patienter avant de savoir si tout cela est réel, et si le jeu de course sortira cette fois en Occident ou s'il sera réservé au marché asiatique. Pour rappel, un Need for Speed est attendu sur PC et consoles cette année, développé par Criterion Games (Burnout), qui vient d'ailleurs d'absorber Codemasters Cheshire.