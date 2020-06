Neptunia Virtual Stars : VVVtunia prend son billet pour l'Occident et change de nom

Récemment repoussé au Japon du 2 juillet au 6 août 2020 en raison de diverses circonstances de développement et planning, le hack'n slash VVVtunia de Compile Heart va comme ses prédécesseurs bien sortir en Europe et Amérique du Nord, comme l'a annoncé cette nuit Idea Factory International. Il va au passage changer de nom pour devenir Neptunia Virtual Stars, toujours en exclusivité sur PS4. Au programme, nous retrouverons le doublage japonais accompagné de son équivalent anglais et de sous-titres uniquement dans la langue de Shakespear, malheureusement.

Mais de quoi parle Neptunia Virtual Stars ? Eh bien, comme toujours, c'est un sacré délire avec nos héroïnes côtoyant cette fois l'univers des VTubeurs et des plateformes de contenu, où l'humour ne manquera pas. L'éditeur a partagé un synopsis sur son blog, que nous avons traduit :

Dans une dimension appelée Virtualand, les planètes virtuelles qui existent en son sein contiennent une capacité extraordinaire à produire une marchandise connue sous le nom de contenu. De ces corps célestes se trouve une planète tranquille connue sous le nom d'EMO. Ce fut la dernière cible d'un groupe néfaste dont le seul but est de détruire le contenu créé par les planètes virtuelles... Anti. Leur décimation de l'EMO a laissé ses citoyens sans espoir. À ce moment-là, les VTubeurs, live streameurs populaires de la Terre, ont été soudainement transportés vers Virtualand. Parce que les VTubeurs possèdent une affinité pour créer un bon contenu, ils étaient des cibles évidentes pour Anti, qui les a rapidement capturés et transformés en poches de données appelées V Cubes. Fair, la déesse virtuelle et leader de la planète EMO, a envoyé un signal de détresse vers plusieurs dimensions dans l'espoir d'un miracle. Deux groupes ont reçu le signal - les étoiles montantes Mi et Yu, des VTubeurs membres de MEWTRAL, ainsi que les déesses de Gamindustri : Neptune, Noire, Blanc et Vert. Les deux parties, maintenant sur un terrain inconnu, décident de faire équipe pour se battre contre Anti ! Peuvent-ils se regrouper et sauver la planète EMO d'une destruction complète ?

Côté gameplay, attendez-vous à un mélange entre action au corps à corps et tir à distance à la sauce hack'n slash avec des combos. De réels VTubeurs ont par ailleurs été intégrés au jeu, avec qui nous participerons à des performances rythmiques pour sauver la planète. Ils nous aideront aussi parfois sur le terrain face aux ennemis. Les musiques ne seront elles pas là que pour faire joli, car elles influenceront les conditions des combats et pourront ou non nous aider dans les affrontements de boss, permettant par exemple des finitions coordonnées.

Quelques images sont disponibles en page suivante pour vous faire une idée, ainsi que la cinématique d'introduction japonaise ci-dessus, avec la chanson intitulée ∞ (unlimited), composée par Jin et interprétée par les doubleuses de Mi et You.

Neptunia Virtual Stars est attendu sans plus de précision en 2021 sur PS4, avec un lancement aussi bien prévu au format numérique qu'en boîte. D'ici là, vous aurez bien le temps d'essayer d'autres jeux de la licence, comme Megadimension Neptunia VIIR, vendu 32,88 € sur Amazon.