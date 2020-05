NES et SNES - Nintendo Switch Online : de nouveaux jeux à venir ce mois-ci !

Avis aux abonnés au Nintendo Switch Online, la firme japonaise communique sur les jeux à venir dans les applications dédiées à la Super Nintendo et à la NES. Ainsi, plusieurs grosses productions légendaires déboulent dans nos machines ce mois-ci. Au programme ? De l'action, de la réflexion, et de l'aventure !

Nous pourrons mettre la main sur :

SNES

Wild Guns

Le Far West n'a jamais été aussi dangereux que dans ce jeu de tir à la troisième personne rempli d'action ! Le gang du Kid et leur armée de robots ont envahi la ville. Seuls Clint et Annie, deux as de la gâchette, peuvent les arrêter.

Panel de Pon

Vous devrez faire rapidement des choix stratégiques pour contrer les attaques incessantes des adversaires. Une sélection de modes et d'options pour un ou deux joueurs vous permettra de vous amuser en toute liberté. Ce titre a été lancé à l'origine pour la Super Famicom en 1995, mais c'est la première fois que cette version du jeu sera disponible en Occident.

Operation Logic Bomb

L'agent Logan a été équipé d'implants bioélectroniques qui lui confèrent une force, des réflexes et des capacités analytiques hors du commun. Il a été chargé d'une mission pour sauver le Subspace Particle Transfer Project. C'est maintenant à lui de s'infiltrer, de neutraliser les intrus et de secourir les scientifiques dans un top-down shooter frénétique.