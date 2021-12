Netflix : le calendrier des sorties de janvier 2022 en France dévoilé, voici le programme

Après une fin d'année sur les chapeaux de roues, Netflix va enrichir son catalogue de manière plus simple en janvier 2022. Au programme, de nouveaux épisodes de Ozark, Plan Cœur et Shaman King, les intrigants La Maison et La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, la deuxième partie de DOTA: Dragon's Blood, un documentaire sur Neymar Jr., ou encore des films à gros budget déjà sortis dont Star Trek : Sans Limites et A Star is Born.

Le calendrier complet du mois prochain est visible ci-dessous.

1er janvier Plan Cœur - Saison 3

I Feel Good, avec Jean Dujardin

A Star is Born, avec Lady Gaga et Bradley Cooper

L'échange, de Clint Eastwood

2 janvier Proud Mary, avec Taraji P. Henson 6 janvier Undercover : Une Histoire Vraie, avec Matthew McConaughey 7 janvier Mother/Android, avec Chloë Grace Moretz 10 janvier Undercover - Saison 3 13 janvier Shaman King - Nouveaux épisodes

On se connaît... ou pas

L'emprise du vice

14 janvier After Life - Saison 3

La Maison, avec Helena Bonham Carter

Archive 81, par Rebecca Sonnenshine (The Boys, Vampire Diaries)

16 janvier The Front Runner, avec Hugh Jackman 18 janvier DOTA: Dragon's Blood - Saison 2

The Puppet Master : Leçons de manipulation

19 janvier Séduction Haute Tension - Saison 3 20 janvier Absolument Royal ! 21 janvier Ozark - Saison 4 partie 1

L'étau de Munich, avec George Mackay

22 janvier Massacre au pensionnat À partir du 25 janvier Snowpiercer - Saison 3 25 janvier Neymar : Le chaos parfait

28 janvier La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, avec Kristen Bell

Hôtel Transylvania 3 : Des vacances monstrueuses

Notre jeunesse en orbite

Getting Curious with Jonathan Van Ness

31 janvier Star Trek : Sans Limites

