Netflix : une date et un prix pour l'abonnement Essentiel avec pub, et enfin du 720p en Essentiel

Cela fait quelque temps que Netflix réfléchit à proposer un abonnement avec publicités pour toucher un nouveau public avec des prix plus abordables. Son concurrent Disney+ s'était positionné le premier en annonçant une formule à 7,99 $ par mois à venir en fin d'année aux États-Unis, en en profitant pour rehausser le tarif de ses autres modes de souscription.

Netflix, qui a déjà augmenté ses prix il y a un an, ne suivra pas cette voie. Il vient de confirmer qu'il allait lancer la formule Essentiel avec pub le 3 novembre dans 12 pays, dont la France, au prix de 5,99 € par mois. Elle sera proposée aux côtés des souscriptions Essentiel, Standard et Premium à 8,99 €, 15,99 € et 17,99 € par mois, en se basant sur l'Essentiel, qui bénéfice enfin du 720p après avoir été limité au 480p. Vous aurez donc accès à la quasi-intégralité des programmes (certains n'étant actuellement pas disponibles pour des raisons de droits), mais toujours pas aux téléchargements, en échange d'une moyenne d'un total de 4 à 5 minutes de publicité par heure avant et pendant les programmes.

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement en novembre d’Essentiel avec pub, le forfait le plus économique de Netflix qui inclut des publicités.

Vos programmes préférés à un prix imbattable : Disponible à partir du 3 novembre à 17h00, Essentiel avec pub ne coûtera que 5,99 € par mois en France.

Disponible dans 12 pays : Essentiel avec pub sera proposé en Allemagne, en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée, aux États-Unis, en Espagne, en France, en Italie, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni.

Un forfait pour chacun : Pas de changement pour les abonnés à nos offres actuelles. Essentiel avec pub complète notre gamme existante de forfaits sans publicité : Essentiel, Standard et Premium.

Essentiel avec pub offre les mêmes options que le forfait Essentiel de Netflix, à quelques différences près :

Ce qui ne change pas : un vaste choix de séries et de films ; une expérience personnalisée ; l’accès à Netflix sur la plupart des téléviseurs et appareils mobiles ; et la possibilité de modifier ou d’annuler votre forfait à tout moment.

Ce qui est différent : la qualité vidéo jusqu’à 720p en HD (désormais proposée pour nos forfaits Essentiel avec pub et Essentiel) ; une moyenne de 4 à 5 minutes de publicité par heure ; quelques séries et films non disponibles en raison de restrictions liées aux droits sur certains titres (mais nous y travaillons) ; et le téléchargement des programmes hors ligne non compris.

En résumé, Essentiel avec pub, c’est tout ce qu’on aime chez Netflix, à un prix plus attractif et avec quelques publicités. À compter de novembre, il sera possible de souscrire ce forfait très facilement : rendez-vous sur Netflix.com et inscrivez-vous en fournissant certaines informations comme votre adresse e-mail et votre date de naissance.

Essentiel avec pub est aussi une opportunité à saisir pour les annonceurs : la possibilité de toucher un public varié, notamment les plus jeunes qui regardent de moins en moins la télévision, dans un environnement optimal et fluide avec des publicités en haute résolution.

Format des publicités : Au lancement, des publicités de 15 à 30 secondes seront diffusées avant et pendant les programmes.

Contrôles des annonceurs : Pour aider les annonceurs à atteindre leur public — et garantir que nos publicités soient adaptées aux consommateurs — nous offrirons des capacités de ciblage large par pays et par genre de programmes (action, drame, romance, science-fiction, etc.). Les annonceurs auront également la possibilité d’empêcher que leurs publicités soient associées à des programmes susceptibles d’être incompatibles avec leur image (comportant par exemple des images de sexe, de nudité ou de violence).

Outils de vérification : Nous avons établi des partenariats avec DoubleVerify et Integral Ad Science afin de vérifier la visibilité et la validité du trafic de nos publicités à partir du premier trimestre 2023.

Le lancement d’Essentiel avec pub intervient six mois seulement après notre première annonce d’une option de forfait plus économique. Rien de cela n’aurait été possible sans le dévouement de nos équipes et le partenariat qui nous lie à Microsoft. La transition de la télévision linéaire se produit à une vitesse de plus en plus élevée, le streaming dépassant maintenant la diffusion hertzienne et le câble aux États-Unis. Accessible dès 5,99 € par mois, Netflix propose désormais des forfaits adaptés à tous. Même s’il s’agit des tout premiers jours, nous sommes déjà très satisfaits de l’intérêt manifesté à la fois par les consommateurs et les annonceurs, et extrêmement impatients de découvrir ce que l’avenir nous réserve. Avec ce que nous apprendrons de cette expérience, nous avons l’ambition d’étendre ensuite l’offre à d’autres pays.