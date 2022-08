Disney+ : le prix de l'abonnement va augmenter d'ici la fin de l'année aux USA, quid de la France ?

Cela fait quelque temps que Disney dit travailler sur une version de l'abonnement Disney+ avec des publicités. Beaucoup imaginaient que la société en profiterait pour proposer le service de vidéo à la demande moins cher, mais il n'en sera rien, comme cela vient d'être confirmé.

L'abonnement avec publicités va en effet arriver le 8 décembre 2022 aux États-Unis, et il coûtera la somme de 7,99 $ par mois ou 79,99 $ par an, soit la même chose que la version actuelle sans publicité. En contrepartie, cette version sans publicité va elle voir son prix augmenter à 10,99 $, une hausse de 38 % qui va piquer. Après l'augmentation de la souscription chez Amazon Prime, sale temps pour vos prélèvements réguliers... Notez que les offres conjointes avec Hulu et ESPN vont également voir leurs tarifs relevés.

Pour la France, rien n'a encore été annoncé, et il est aussi possible que cet abonnement avec publicités ne débarque pas tout de suite par chez nous. Mais s'il finit par être proposé, il devrait donc coûter 8,99 €, et la souscription sans publicité pourrait donc elle être réévaluée de 2 euros pour atteindre les 10,99 € par mois... Mais ne tirons pas de plans sur la comète, et attendons la communication officielle de Disney+ avant de grincer des dents dans l'Hexagone.



