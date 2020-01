Next Frictional Games : un embryon et des cailloux, le teasing continue

Vous le savez, Frictional Games s'apprête à dévoiler son prochain jeu, et le site nextfrictionalgames.com est le meilleur endroit pour suivre le teasing. Après avoir affiché un neurone puis une cellule, le site montre désormais un embryon humain :

Mais ce n'est pas tout. Le site permet de suivre Frictional Game sur les réseaux sociaux, mais une étrange icône reste quant à elle inutile. En la survolant avec la souris, une série de chiffres et de lettres s'affichent, il s'agit en fait de l'identifiant d'une vidéo YouTube non répertoriée sur la chaîne du développeur et montrant... des cailloux, dont un arborant un dessin à la craie bleu. La description fait mention d'une cassette vidéo datant du 16 février 1983, issue d'une collection privée, avec le texte « Marked Shetpe, KSSR » à la fin. KSSR désigne la République socialiste soviétique kazakhe, dissoute en 1991, tandis que Shepte est une ville du Kazakhstan. Nous voilà bien avancés... Une seconde adresse de vidéo est cachée dans le code du site, mais elle n'affiche rien, seuls des sons effrayants, peut-être de créatures, sont audibles. Ces deux vidéos sont à retrouver sur la seconde page.

Tous ces mystères ne sont pas sans rappeler la Fondation SCP (ou plus récemment Control), mais il faudra encore patienter pour découvrir ce que nous prépare Frictional Games.