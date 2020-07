Epic Games Store : Tacoma et Next Up Hero gratuits cette semaine, trois jeux offerts ensuite

Chaque jeudi, c'est la même chose. L'Epic Games Store nous invite à récupérer le ou les nouveaux jeux gratuits de la semaine, et vu la taille de la ludothèque qu'il nous a permis de constituer, nous n'allons pas nous en plaindre. Du 23 au 30 juillet 2020, vous pouvez obtenir deux titres bien différents : l'aventure spatiale à la première personne Tacoma et le dungeon-crawler avec des super-héros Next Up Hero.

Si vous ne les connaissez pas bien, voici leurs descriptifs officiels et les liens pour les télécharger.

Next Up Hero

Next Up Hero est un dungeon crawler mettant en scène des héros dessinés à la main qui frappent, tranchent, martèlent, manient le boomerang et tracent leur voie au fil de leurs aventures. Choisissez votre héros et partez à la découverte de donjons, équipez-vous et optimisez vos statistiques.

Tacoma

Six membres de l'équipage ont vécu et travaillé sur la station spatiale Tacoma. Ils ont construit des relations, ont vécu l'amour et le deuil, et ont affronté la crise ensemble. En tant qu'enquêteur interactif, vous découvrirez non seulement ce qui leur est arrivé, mais aussi qui ils étaient vraiment. L'histoire est racontée à travers une série de scènes de réalité augmentée entièrement doublées et animées qui vous feront revivre les événements qui ont eu lieu sur Tacoma.