NieR Replicant ver.1.22474487139... : les dates de sortie et une White Snow Edition dévoilées

À l'occasion des 10 ans de la licence NieR, Square Enix annonçait en mars dernier une version améliorée du premier épisode, NieR Replicant ver.1.22474487139..., sur PS4, Xbox One et PC. Depuis, seuls quelques concept arts supplémentaires ont été diffusés, alors nous attendions avec impatience une nouvelle apparition publique du projet. C'est durant une présentation dédiée dans le cadre du TGS 2020 Online qu'il a fait son retour, et même quelques heures auparavant alors que sa jaquette a fuité sur Amazon.jp.

Sans trop de surprise, les dates de sortie ont donc enfin été dévoilées, puisqu'il y en aura en effet plusieurs, espacées de quelques jours seulement. Ainsi, NieR Replicant ver.1.22474487139... paraîtra le 22 avril 2021 au Japon sur PS4 et Xbox One, 11 ans jour pour jour après la sortie de l'original. Sur Steam, ce sera le 24 dans l'Archipel. En Europe et Amérique du Nord, nous pourrons en profiter le 23 avril 2021 sur tous les supports concernés.

La version japonaise de la jaquette disposera d'un artwork de Akihiko Yoshida, tandis que l'Occident en aura un différent réalisé par Kazuma Koda. Dans tous les cas, les trois personnages principaux y seront représentés. Encore mieux, une White Snow Edition sera commercialisée au Japon, contenant le jeu sur Blu-ray, un set de pin's, l'OST sur CDs et le script du jeu dans un beau coffret faisant écho à celui du collector de NieR: Automata. Square Enix la commercialisera également chez nous au prix de 159,99 € sur sa boutique. Enfin, quelques passages de gameplay ont également été montrés, présentant le système de combat, qui a subi quelques ajustements.

