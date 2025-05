Nintendo annonce sa présence à un salon estival incontournable

Alors que la période du Summer Game Fest et des nombreuses présentations estivales approche à grands pas, de même que le lancement de la Nintendo Switch 2, la firme de Kyoto vient de prendre la parole sur Twitter / X via son compte germanique. Si Xbox était présent l'année dernière à la gamescom 2024, ce n'était pas le cas de PlayStation et Nintendo. La société est pourtant habituée à y poser ses valises. Elle avait d'ailleurs montré en coulisse sa nouvelle console à des éditeurs en 2023 à en croire Eurogamer. Eh bien, elle sera bien là pour l'édition 2025 et n'aura pas à cacher son nouveau hardware cette fois.

Les allées du Kölnmesse à Cologne en Allemagne vont donc de nouveau accueillir Nintendo du 20 au 24 août. Pour le moment, les jeux qui y seront jouables n'ont évidemment pas encore été dévoilés, mais il va sans dire que tous ceux possédant déjà des démos ayant déjà pu être testées lors de la Nintendo Switch 2 Experience devraient être présents pour séduire les joueurs. Il faudra donc s'attendre à y voir Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ainsi que les deux The Legend of Zelda que sont Breath of the Wild et Tears of the Kingdom dans leurs versions améliorées malgré leur lancement en amont, Drag x Drive, Metroid Prime 4: Beyond et le Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Avoir des titres d'éditeurs tiers est aussi une quasi-certitude.

Les joueurs n'ayant pas encore pu approcher la nouvelle console de Big N., ne comptant pas la prendre day one et prévoyant de se rendre au salon allemand cet été pourront ainsi se faire leur propre opinion.

Si ce n'est pas votre cas, vous comptez précommander la Switch 2 en pack avec Mario Kart World au prix de 499,99 € sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.

