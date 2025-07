Switch : Nintendo annonce la fin d'une offre appréciée des fans

Les bons pour jeux Nintendo Switch vont disparaître





Maintenant que la Switch 2 est sur le marché, Nintendo revoit petit à petit certains de ses services afin de s'adapter à cette nouvelle console. En début d'année, le constructeur avait annoncé que les bons pour jeux Nintendo Switch ne pourraient pas être utilisés pour obtenir des titres exclusifs à la Switch 2. Un choix logique, les jeux Switch 2 étant plus chers. La Switch 1 a encore des jeux à proposer, mais ce système va carrément passer à la trappe dans quelques mois.

Les bons pour jeux Nintendo Switch, c'est quoi ?





Pour rappel, Nintendo vend des bons pour jeux Switch sur sa boutique officielle. Contre 99 €, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent obtenir deux bons, à échanger contre deux jeux présents dans la liste officielle. Un système plutôt intéressant pour les joueurs qui achètent leurs jeux en version numérique, la plupart des titres sont vendus 59,99 €, cela permet ainsi d'économiser une vingtaine d'euros sur des jeux comme Légendes Pokémon : Z-A, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, Mario & Luigi : L'épopée fraternelle, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ou encore Super Mario Bros. Wonder.

Quand les bons pour jeux Switch vont-ils disparaître ?





Malheureusement, ce service va prochainement prendre fin. Sur son site officiel, Nintendo annonce que les bons pour jeux Switch ne pourront plus être achetés après le 30 janvier 2026. Ces bons sont valables pendant 365 jours, cela signifie donc que si vous achetez des bons à la date limite, vous aurez jusqu'au 30 janvier 2027 pour les utiliser. Le constructeur précise que « d'autres jeux Nintendo Switch publiés par Nintendo seront ajoutés à la liste des titres pouvant être échangés contre un bon après la fin de la vente des bons le 30 janvier 2026 », le système n'est donc pas totalement caduc malgré la sortie de la Switch 2 et la précédente console hybride devrait encore accueillir quelques titres intéressants dans les mois à venir.

