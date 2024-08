Xbox détaille son programme pour la gamescom 2024, de nombreux jeux attendus !

Ce mois-ci, la ville de Cologne accueillera la gamescom 2024, un évènement incontournable pour tous les joueurs. Les chanceux qui se rendront en Allemagne du 21 au 25 août prochain pourront mettre les mains sur un tas de jeux, dont des titres de Microsoft. Le constructeur des Xbox détaille son programme pour la gamescom 2024, il ne vient clairement pas les mains vides.

Plus de 50 jeux, c'est ce que montrera Microsoft lors de la gamescom 2024 dans les prochains jours. Le constructeur américain tiendra un grand stand avec un théâtre, des photos call ou encore une boutique Gears tout au long de l'évènement, voici le programme :

Stand Xbox

Cette année, le stand Xbox mettra en vedette plus de 50 titres de jeux provenant des studios Xbox Game Studios, Blizzard, Bethesda, ainsi que de nos incroyables partenaires, répartis sur plus de 240 stations de jeu, ainsi que des photos call, et des théâtres spécialement construits pour vous donner des aperçus exclusifs des titres à venir.

Les participants pourront essayer en avant-première des titres Xbox à venir, y compris :

Age of Mythology: Retold ;

Ara: History Untold ;

Diablo IV: Vessel of Hatred ;

Fallout 76: Milepost Zero ;

The Elder Scrolls Online: Gold Road ;

Towerborne.

Nous organiserons également des présentations exclusives pour Avowed, Indiana Jones et le Cercle Ancien et Starfield: Shattered Space.

Pour la première fois, Blizzard Entertainment rejoindra le stand Xbox à la gamescom avec plusieurs évènements pour Diablo et World of Warcraft. Avant le lancement de l’extension Vessel of Hatred en octobre, Diablo proposera une démo publique exclusive de gameplay de la classe Sacresprit, ainsi qu’un tournoi de boss Helliquary pour Diablo Immortal. World of Warcraft célébrera le lancement de The War Within le 26 août avec une expérience immersive spéciale, offrant aux participantes de la gamescom l’occasion unique de ressentir le frisson du Skyriding en Azeroth.

Le stand Xbox accueillera également des titres jouables de nos partenaires tiers, notamment Star Wars Outlaws d’Ubisoft, ARK 2 de Studio Wildcard, Space Marine 2 de Saber Interactive, Atomfall de Rebellion et le retour de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl de GSC Game World avec une toute nouvelle démo. Et dans notre zone Indie Selects dédiée à des titres indépendants divers et excitants à venir nous présenterons des jeux comme Squirrel with a Gun de Maximum Entertainment, Winter Burrow de Noodlecake, Creatures of Ava de 11 bit Studios, et plus encore.

Quel que soit votre centre d’intérêt, le stand Xbox aura forcément quelque chose qui vous intéressera.

Vous nous retrouverez dans le Hall 7 de la Koelnmesse, entrée Nord. Vous trouverez ci-dessous les heures d’ouverture du salon :

Jeudi 22 août – 10h00 – 20h00 CEST

Vendredi 23 août – 10h00 – 20h00 CEST

Samedi 24 août – 9h00 – 20h00 CEST

Dimanche 25 août – 9h00 – 20h00 CEST

En plus du stand Xbox, Overwatch 2 partagera un stand avec Porsche, mettant en avant leur nouvelle collaboration. Vous y trouverez une statue grandeur nature de D.Va, inspirée par le nouveau Macan tout électrique, ainsi qu’une reconstitution d’une carte emblématique d’Overwatch 2, offrant aux fans une expérience immersive unique.

Game Pass @ gamescom

Cette année à la gamescom, le Game Pass proposera une toute nouvelle activité, rappelant aux joueuses et aux joueurs qu’ils peuvent découvrir leur prochain jeu préféré sur divers appareils. Les visiteurs pourront explorer différentes sections dédiées au PC, à la console et au cloud, tout en découvrant les nombreuses façons de jouer à leurs jeux préférés. En plus des prix exclusifs de la gamescom 2024 disponibles via des machines à pinces et gacha, les invités auront la chance de jouer au Big Green Button pour tenter de gagner des récompenses incroyables telles que :

Des abonnements Game Pass (PC et/ou Ultimate) ;

Des cartes NVIDIA GeForce Now ;

Du stockage WD_BLACK pour PC et console ;

Des appareils de Cloud Gaming (par exemple, des Amazon Fire TV Sticks et des casques Meta Quest) capables de diffuser directement des jeux Xbox ;

Des moniteurs OMEN ;

Des casques, microphones, souris et claviers HyperX.

Le jeu pour toutes et tous

Xbox reste convaincu que le jeu doit être sûr, inclusif et accessible à tous. Nous veillons à ce que toutes les zones du stand soient accessibles en fauteuil roulant, des Manettes Adaptatives Xbox seront disponibles sur demande et il y aura des stations de démo avec des bureaux et des moniteurs réglables en hauteur. Nous aurons également plusieurs interprètes en langue des signes américaine (ASL) et en langue des signes allemande (DGS), ainsi que des visites audio descriptives en anglais et en allemand pour les invités malvoyants ou en situation de handicap visuel. De plus, nous proposerons des aides sensorielles et une salle calme pour toutes celles et ceux qui en ont besoin, ainsi qu’un personnel « Here to Help » (Besoin d’aide ? C’est par ici !) pour aider les joueuses et les joueurs de toutes capacités à naviguer dans notre stand et à profiter de nos expériences de jeu. Veuillez consulter le bureau d’accessibilité « Here to Help » (Besoin d’aide ? C’est par ici !) à notre stand pour obtenir de l’aide.

Autres éléments du stand

Gear Shop

Découvrez la boutique Gear officielle au stand pour obtenir les derniers équipements des Xbox Game Studios, Blizzard, Activision et Bethesda ! Vous ne pourrez pas venir ? Pas de souci, trouvez votre nouvel équipement préféré en ligne dans les boutiques (internationales avec prix en euro et en anglais) suivantes :

Espace Communautaire

Cette année, le stand Xbox comprendra également le Community Hub ! Cet espace plus détendu au sein du stand Xbox sera l’endroit idéal pour que les participants puissent s’arrêter et se reposer pendant le salon. Il proposera aussi des programmes spéciaux et des activités animées par les équipes Xbox tout au long de la gamescom. Parmi les activités, vous trouverez des rencontres avec des cosplayers, des quiz, des rencontres avec des développeurs de jeux et des doubleurs, et bien plus encore ! Assurez-vous de passer pour découvrir tout ce qui se passe !

En direct du salon avec nos équipes de diffusion

Si vous ne pouvez pas vous rendre à Cologne cette année, nous apporterons le salon chez vous avec une série de diffusions quotidiennes en direct depuis le stand Xbox. Rejoignez l’équipe Xbox et ses amis mercredi, jeudi et vendredi pour une plongée approfondie dans certains des jeux les plus attendus de la gamescom 2024, avec des avant-premières de gameplay, des discussions avec les développeurs, de nouvelles bandes-annonces et bien plus encore. L’équipe Bethesda Allemagne proposera également du contenu quotidien en direct depuis leur stand sur leur chaîne Twitch : twitch.tv/bethesda_de.

Que vous nous suiviez pour chaque stream ou que vous fassiez juste une pause pour les dernières nouvelles sur vos titres les plus attendus, nous sommes impatients de nous connecter avec les fans du monde entier et de vous montrer certains des jeux incroyables à venir sur Xbox.

Mercredi 21 août

Xbox @ gamescom 2024

Début : 15h00 CEST

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Atomfall, et Age of Mythology et bien d’autres.





Bethesda MainStream

Début : 14h00 CEST

Jeudi 22 août

Xbox @ gamescom 2024

Début : 15h00 CEST

Star Wars Outlaws, World of Warcraft: The War Within, et Towerborne, et bien d’autres.





Bethesda MainStream

Début : 14h00 CEST

Vendredi 23 août

Xbox @ gamescom 2024

Début : 15h00 CEST

Avowed, et Ara: History Untold, et bien d’autres.





Bethesda MainStream

Début : 14h00 CEST

Gardez un œil sur les réseaux sociaux Xbox pour découvrir le programme complet du contenu dans les jours précédant la gamescom.

La diffusion sera en anglais, mais des sous-titres français seront disponibles. Vous pouvez suivre le livestream Xbox @ gamescom sur les chaînes Xbox régionales sur YouTube, Twitch, Facebook, et ailleurs.

Chaînes de diffusion en direct :

Twitch.com/xbox

Facebook.com/xbox

Youtube.com/xbox

Xbox FanFest

Le mercredi 21 août, le Xbox FanFest revient avec un événement communautaire spécial pour lancer la semaine de la gamescom ! Nous réunirons les joueuses et les joueurs pour partager leur passion commune pour le gaming. Si vous prévoyez d’assister à la gamescom ou d’être dans la région de Cologne, vous pouvez tenter de gagner des billets. Connectez-vous sur xbox.com/fanfest et utilisez le code FANFEST pour participer au concours. Aucune obligation d’achat. Ouvert uniquement aux membres inscrits du Xbox FanFest âgés de 18 ans et plus. Le concours se termine le 5 août 2024 à 08h59 CEST. Cliquez ici pour consulter les règles officielles (en anglais).