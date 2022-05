Nintendo Indie World : Soundfall et Gibbon sortent pas surprise, Ooblets et un Souls-like avec des crabes annoncés sur Switch

Le Nintendo Indie World tenu ce jour fut riche en informations pour les fans de la scène indé, mais malheureusement dénué de révélation majeure. Tant pis, il faudra faire avec le grain à moudre que nous a donné le constructeur, peut-être la dernière salve d'informations du genre avant un hypothétique Nintendo Direct en juin dans le cadre du Summer Game Fest.

Cultivez d'adorables petits compagnons dans le jeu de ferme et de collection de créatures @Ooblets, qui arrive cet été sur Nintendo Switch ! #IndieWorld pic.twitter.com/mG9SQnIiav — Nintendo France (@NintendoFrance) May 11, 2022

Ooblets, le beaucoup trop mignon jeu de gestion où nous devons cultiver des compagnons, a été confirmé pour la Switch pour l'été 2022. Batora: Lost Haven, le hack'n slash aux accents de twin stick shooter, a lui aussi été planifié pour l'automne 2022, mais avait été confirmé pour la console lors de la précédente édition.

???? Vous allez devoir utiliser votre tête (dans tous les sens du terme) pour résoudre les énigmes d'ElecHead qui arrive cet été sur Nintendo Switch ! ⚡ #IndieWorld pic.twitter.com/9ej9O6jKhQ — Nintendo France (@NintendoFrance) May 11, 2022

ElecHead, le jeu de plateformes rétro de NamaTakahashi où vous dirigez un héros à la tête électrique amovible, arrivera également cet été sur l'eShop.

Soundfall, le looter shooter musical de Noodlecake, bénéficie lui carrément d'une sortie surprise sur Switch, PS4, Xbox One et PC via Steam, fêtée en vidéo.

Chucklefish a sinon dévoilé Wildfrost, un roguelike avec des cartes à jouer virtuelles prévu sur PC et Switch pour l'hiver 2022.

Le classique des parties courtes et délirantes Totally Accurate Battle Simulator va être porté sur l'eShop cet été.

Devolver Digital a de son côté présenté Gunbrella, un jeu d'action et d'aventure en vue de côté, à l'univers rétro noir-punk, à venir sur Steam et l'eShop grâce Doinksoft (Gato Roboto) au printemps 2023.

Le jeu narratif musical épisodique We are OFK a été confirmé sur Nintendo Switch, où il verra le jour cet été aux côtés des versions PS4, PS5 et PC.

Plongez dans les abysses océaniques pour découvrir un monde peuplé de créatures étranges et recelant de secrets depuis longtemps oubliés. SILT, développé par @GamesCircus, arrivera en juin sur Nintendo Switch ! #IndieWorld pic.twitter.com/pDTt0DtoLb — Nintendo France (@NintendoFrance) May 11, 2022

Le jeu d'exploration sous-marine en noir et blanc SILT a été annoncé sur Switch en plus de sa version PC, et sera disponible en juin 2022.

L'amusant jeu de gestion routière Mini Motorways vient lui d'être porté sur l'eShop, encore une fois sans crier gare.

Le jeu narratif dessiné Wayward Strand a été annoncé sur Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et la date de sortie du portage est calée au 21 juillet 2022.

Nous avons ensuite eu un aperçu inédit très court de Cult of the Lamb, toujours prévu pour fin 2022, et découvert un projet inédit, Another Crab's Treasure, un Souls-like mélangé à un jeu de plateforme en 3D avec des crabes signé par les créateurs du dungeon crawler décalé Going Under, Aggro Crab. Il verra le jour sur Switch et PC en 2023.

Enfin, une ultime vidéo a révélé la sortie sur Switch et PC de Card Shark le 2 juin, de OneShot: World Machine Edition et Cursed to Golf sur Switch cet été, de Idol Manager le 25 août, de A Guidebook of Babel à l'automne, et enfin de Gibbon: Beyond the Trees (seulement paru sur iOS via Apple Arcade) et OPUS: Echo of Starsong - Full Bloom Edition dès aujourd'hui. Un beau programme, malgré l'absence de gros hit.