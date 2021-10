We are OFK : le jeu narratif musical sur un vrai groupe de musique annoncé sur PS5 et PS4

Le premier jeu de Team OFK sera très original. Il prendra la forme d’une aventure narrative animée revenant sur la création du groupe de pop indé OFK, formé par d’anciens développeurs de jeux vidéo. Ils étaient montés sur scène aux Game Awards 2020 pour interpréter Follow/Unfollow, viennent de signer chez Sony Music Masterworks pour la sortie de leur premier EP et leur projet de jeu vidéo était présent au State of Play de ce soir avec une bonne nouvelle.

En plus de sa sortie sur PC déjà confirmée, We Are OFK verra aussi le jour sur PS5 et PS4 en 2022. Le casting a aussi été précisé au passage, avec des doubleurs confirmés qui reprendront les rôles des membres bien réels du groupe encore inconnu : Ally Maki (Toy Story 4, Dear White People) sera la claviériste chaotique et attachante Itsumi Saitō, Syhaya Aviel (The Circle, Vinyl) sera la responsable artistique Carter Flores, Fiona Rene (I Know What You Did Last Summer, ABC's Stumptown) la productrice Jey Zhang, et le directeur créatif de Team OFK Teddy Dief incarnera directement le chanteur excentrique et romantique Luca Le Fae. D’autres comédiens participants au projet ont aussi été nommés :

Deedee Magno Hall (Steven Universe) ;

Greg Chun (Squid Game, Judgement) ;

Erika Ishii ( Apex Legends , Deathloop ) ;

, ) ; Yuri Lowenthal ( Marvel's Spider-Man , Bugsnax ) ;

, ) ; Sara Amini ( Ratchet & Clank: Rift Apart , The Twilight Zone ) ;

, ) ; Kimberly D Brooks ( Psychonauts 2 ) ;

) ; Kaiji Tang ( Yakuza: Like a Dragon ) ;

) ; Miguel Caballero ( Killer 7 ) ;

) ; Krizia Bajos (Far Cry 6, Gotham Knights).

Le groupe de pop indé OFK vous propose l'histoire de la naissance d'une amitié à quatre et du lancement d'un premier album sans en arriver à se fracasser la tête contre les murs de frustration. Une série interactive sur les coulisses de la formation d'un groupe, une histoire de rêves, d'amours et de paiements de loyer à Los Angeles. Itsumi Saito vient d'arriver en ville après avoir rompu avec sa petite amie de longue date. Et elle rêve de faire carrière dans la musique. Toutefois, entre les répétitions, les amis, le travail à plein temps et les heures passées dans les transports... Itsu a bien du mal à se faire un nom dans le monde impitoyable de la musique de Los Angeles. Mais quand elle réussit à se faire inviter à une soirée hollywoodienne, puis à se lier d'amitié avec une productrice de musique en vogue, une occasion se présente enfin... We Are OFK est une série narrative interactive qui fait la part belle aux disputes sur le choix des paroles des chansons, l'envoi de textos empreints de tristesse ou les clips de musique interactifs ! Caractéristiques : 5 épisodes d'une série d'animation interactive ;

5 clips de musique interactifs avec les premiers titres d'OFK ;

Tous les dialogues sont enregistrés (en anglais), avec une distribution exceptionnelle ;

Des textos chargés d'émotions, de demandes d'attention, de mèmes et d'un déluge d'émojis ;

Des lieux de Los Angeles originaux, vous allez adorer l'ambiance du salon de thé aux perles.

Ne reste désormais plus qu'à attendre la date de sortie de cette série narrative interactive en 5 épisodes.