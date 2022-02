Gibbon: Beyond the Trees, les créateurs d'Old Man's Journey annoncent un joli jeu d'aventure avec des primates

Les Autrichiens de Broken Rules se sont fait remarquer grâce à leurs créations à l'esthétique léchée, de Chasing Aurora à ELOH en passant par Old Man's Journey. Ils viennent d'annoncer leur prochaine production indépendante, Gibbon: Beyond the Trees, qui nous mettra dans la peau d'un singe aux longs bras se déplaçant de liane en liane.

Ce jeu d'aventure dessiné à la main nous demandera de maîtriser la brachiation, le mode de déplacement des primates, pour une expérience qui s'annonce aussi relaxante qu'amusante et émouvante.

Gibbon: Beyond the Trees est une aventure dessinée à la main qui suit l'histoire d'un gibbon perdu qui se lance dans un dangereux voyage vers des terres inconnues. Courez vers la liberté en mode libération, ou plongez dans un récit d'une heure racontant la lutte réelle vécue par les animaux à travers le monde. Maîtrisez l'art de la brachiation (déplacement de branche en branche) à grande vitesse du gibbon, avancez de plus en plus vite, en réalisant des sauts périlleux spectaculaires et en vous lançant plus haut et plus loin dans les airs avec l'aide de vos compagnons gibbons. Ressentez l'euphorie de la vie dans une jungle sauvage. Fonctionnalités Traversez la jungle comme un véritable gibbon, en utilisant les mouvements dynamiques et fluides de la brachiation, le balancement de branche en branche pratiqué par les singes.

Maîtrisez des acrobaties ; faites-vous attraper en plein saut par un autre gibbon qui vous lancera dans les airs.

Une aventure émouvante d'une famille de gibbons qui essaye de survivre malgré la menace humaine envahissante.

Plongez dans un récit d'une heure en mode histoire, ou courez vers la liberté à travers une jungle générée en temps réel en mode libération.

De superbes graphismes 2D peints à la main qui donnent vie à un monde qui disparaît rapidement.

Explorez des environnements variés, des jungles sauvages de l'Asie du Sud-Est au monde humain trépidant qui l'entoure.

Gibbon: Beyond the Trees traite de sujets environnementaux difficiles, mais d'actualité, notamment la déforestation, le braconnage et le changement climatique.

La date de sortie est d'ores et déjà fixée au 25 février 2022 en avant-première sur iOS via Apple Arcade. Des versions Switch et PC via Steam sont sinon prévues pour le début de l'année, elles ne devraient donc pas tarder à suivre.