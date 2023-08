Nintendo Switch Online : 2 jeux Pokémon rétro ajoutés au service dès aujourd'hui !

Plusieurs annonces ont été faites lors du Pokémon Presents de cet après-midi, dont certaines qui concernent les joueurs dès aujourd'hui. Deux épisodes passés vont en effet rejoindre le catalogue des jeux rétro accessible via le Nintendo Switch Online, rejoignant d'autres déjà proposés aux abonnés.

Déjà, comme prévu, Pokémon: The Trading Card Game va être ajouté au catalogue Game Boy Color, pour nous permettre de nous replonger dans les combats de cartes virtuels de 1998. Et ensuite, après Pokémon Stadium en avril dernier, c'est au tour de Pokémon Stadium 2 de rejoindre le client Nintendo 64 exclusif, pour toujours plus de combats en arène et de mini-jeux spéciaux.

Les deux titres seront donc accessibles aux abonnés dès ce 8 août, juste après que la présentation se soit terminée. Les jeux Game Boy sont accessibles à tous les abonnés NSO et ceux de la Nintendo 64 seulement aux abonnés Nintendo Switch + Pack additionnel : vous pouvez acheter des codes d'abonnement via Amazon.fr.