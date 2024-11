Nintendo Switch Online : un autre jeu de la Game Boy peu surprenant déjà rajouté

Au lieu de procéder comme d'habitude en ajoutant d'une traite plusieurs jeux pour les abonnés au Nintendo Switch Online, la firme de Kyoto nous en propose au compte-gouttes. En effet, vendredi dernier, soit il y a seulement quatre jours, les abonnés ont pu accéder à Donkey Kong Land premier du nom, titre de la Game Boy qui a connu deux suites. Avec l'ouverture le 11 décembre de la zone Donkey Kong Country du parc Super Nintendo World de l'Universal Studios Japan d'Osaka et la sortie de Donkey Kong Country Returns HD le 16 janvier prochain, il nous semblait évident que les autres suivraient. Eh bien, oui, mais nous ne pensions pas aussi vite. En effet, c'est à présent Donkey Kong Land 2 qui est disponible ce mardi !

Pas de DK cette fois, puisqu'il fait office de princesse en détresse à sauver et nous pouvons donc incarner son acolyte Diddy ou la jeune Dixie Kong.

K. Rool exige la totalité du stock de bananes en guise de rançon ! Donkey Kong a été kidnappé et c'est à Diddy Kong et Dixie Kong de sauver leur ami. Incarnez l'un ou l'autre des Kong et tirez parti de leurs capacités uniques. La roue de Diddy peut éliminer les méchants les plus costauds, tandis que le fouet queue de cheval de Dixie vous permettra de survoler des endroits difficiles. Il y a également un assortiment sauvage d'animaux amicaux prêts à aider les deux petits Kong et plus de 40 niveaux en tout, chacun rempli de pièges, d'objets à collectionner, de Kremlings ignobles et d'un bateau rempli de barils à faire exploser !