Nintendo Switch Online : un jeu Nintendo 64 lunaire annoncé pour février 2022, bas les masques !

Depuis la fin d'année dernière, le Nintendo Switch Online, ou NSO pour les intimes, propose une offre étendue avec le Pack additionnel, un abonnement plus cher permettant de profiter du DLC Happy Home Paradise d'Animal Crossing New Horizons, mais aussi et surtout de jeux Mega Drive et Nintendo 64. L'éditeur avait déjà partagé une liste de productions qui rejoindraient au fil des mois le service, alors c'est sans surprise que nous avons déjà pu profiter de Paper Mario en décembre et Banjo-Kazooie depuis ce 20 janvier. Eh bien, pas le temps de rêvasser, nous connaissons déjà l'identité du prochain.

Une lune s'écrasant sur le monde, l'utilisation de masques et un univers bien sombre, oui, nous parlons évidemment de The Legend of Zelda: Majora's Mask, un classique qui a l'époque nécessitait l'Expansion Pak pour être utilisé sur la console de salon de Big N, en 1998. Même si un remake est paru sur 3DS en 2015, les fans seront donc ravis de pouvoir le refaire sur Switch en février.

Par la suite, Pokémon Snap, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf et F-Zero X sont prévus, reste à en connaître l'ordre. Avec l'arrivée de Kirby et le monde oublié fin mars, il n'y aurait rien de surprenant à ce que son aventure sur N64 soit la prochaine sur la liste pour faire parler de la licence.

L'abonnement classique au Nintendo Switch Online peut sinon être obtenu par Amazon dès 8,49 € pour trois mois.