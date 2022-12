Nintendo Switch : revivez votre année 2022 en un coup d'œil avec les chiffres du Year in Review

Comme Sony Interactive Entertainment et son PlayStation Wrap-Up, Nintendo propose aussi une rétrospective interactive de votre année vidéoludique sur Switch. L'initiative s'appelle Year in Review, ou 2022 en un coup d'œil en France, et peut être retrouvée sur le portail Internet déployé cette semaine par le constructeur.

Nombre de jeux joués, heures passées sur chaque titre, expériences auxquelles vous continuez à jouer après plusieurs années... Nintendo nous offre un rappel de notre année avec la console nomade, de quoi pourquoi pas se remémorer des moments passés avec certains des jeux les plus passionnants de 2022. Vous pouvez d'ailleurs partager les chiffres les plus marquants de votre infographie sur les réseaux sociaux via le mot-dièse #NintendoSwitch2022.

