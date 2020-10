Nioh 2 : le DLC Ténèbres dans la Capitale se la joue Demon Slayer dans sa bande-annonce de lancement

Après Le disciple du Tengu paru cet été, Nioh 2 accueille ce jeudi son deuxième contenu téléchargeable payant, Ténèbres dans la Capitale, qui avait été abondamment détaillé le mois dernier. Pour ne pas changer, sa bande-annonce de lancement nous montre donc ce qui nous attend avec de nouveaux personnages et de vils démons à occire. Team Ninja a encore un troisième contenu en réserve, qui devrait être détaillé très prochainement, puisque de nouvelles informations seront révélées le 13 novembre.

Pour rappel, voici ce qui vous attend dans les grandes lignes avec ce contenu :

Voyagez à rebrousse-temps vers la capitale de Kyoto et alliez-vous à des héros légendaires, comme la plus grande pourfendeuse de démons du Japon ou encore le mage onmyo le plus puissant de toute l'histoire. Affrontez la menace yokai avec vos nouveaux alliés et découvrez un lien mystérieux entre le passé lointain et le présent inquiétant.