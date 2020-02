Nioh 2 : une Ultime Démo annoncée et datée, avec un bonus pour bien commencer sa partie

Tout va bien pour Nioh 2, qui vient de passer gold alors que son lancement en exclusivité ne surviendra que dans un mois.

Koei Tecmo et Team Ninja auront cependant une dernière surprise avant l'arrivée du titre sur nos consoles : après une phase d'alpha fermée et une bêta ouverte, une Ultime Démo sera bientôt proposée sur le PlayStation Store. La version d'évaluation sera gratuite et accessible à tous, même sans PlayStation Plus, et ce du vendredi 28 février à 9h00 du matin heure française jusqu'au lundi 2 mars à 8h59.

Elle comprendra trois missions pour nous permettre de maîtriser le gameplay exigeant du jeu, en explorant le Mont Tenno face à de sombres créatures, à défier avec nos yokais ou la nouvelle Switchglaive. La progression ne pourra pas être portée dans la version finale, dont la date de sortie est toujours fixée au 13 mars 2020, mais l'apparence du personnage que vous créérez pour l'Ultime Démo pourra elle être conservée. Si vous êtes du genre à passer des heures à concevoir votre héros, vous pouvez donc prendre un peu d'avance sur vos futures parties.