No Man's Sky vient enterrer Starfield avec sa mise à jour 6.0 Voyagers, Sean Murray redonne des nouvelles de Light No Fire

Retour sur une année ayant transformé NMS





Mais où s'arrêtera Hello Games avec No Man's Sky ? En juillet 2024, le studio lançait la version 5.0 Worlds Part I de son jeu d'exploration spatiale dans un univers généré de manière procédurale, marquant le début d'une refonte qui s'est poursuivie en janvier dernier avec le patch 5.5 Words Part II. Les autres ajouts au fil des mois n'ont eux aussi pas été avares en nouveautés avec la pêche dans Aquarius (5.1) et les fossiles via Relics (5.6), ainsi qu'en changements pour les colonies dans Beacon (5.7) en juin. Vous noterez au passage qu'il n'y avait pas eu de 5.3 ou 5.4, allez savoir pourquoi. Le studio indépendant a également mis à profit les caractéristiques de la PS5 Pro dès son lancement et en a fait de même avec une déclinaison Switch 2, sans faire payer les joueurs qui plus est ! Si cette ère 5.x a été grandiose, la suivante lui emboîte désormais le pas et s'inscrit déjà dans sa lignée.

Une version 6.0 orientée sur l'exploration spatiale





Nous découvrons donc à présent la mise à jour 6.0 lancée ce mercredi et qui se nomme Voyagers. Sa principale caractéristique est une fonctionnalité qui rappelle évidemment Starfield, à savoir la création de notre propre vaisseau spatial de type Corvette, disposant d'un intérieur à décorer dans lequel se déplacer seul ou avec nos amis !

Ces véritables habitations volantes peuvent être conçues en assemblant une large variété de modules (coque, ailes, réacteurs, moteurs, générateurs de bouclier, couloirs, lits superposés, etc.) et disposent d'un accès direct à l'espace... car nous pouvons littéralement flotter dans le vide interstellaire aux alentours. Mieux encore, depuis l'atmosphère d'une planète, il est possible de sauter en jetpack jusqu'à la surface ! Un mode construction avec une caméra libre a été ajouté pour l'occasion, dans lequel chaque pièce peut être personnalisée et connectée au reste de l'appareil. Outre l'esthétique, il faut prendre en compte les statistiques lors de la création, surtout que cela se ressentira sur sa maniabilité.

Des modules eux être récupérés en pillant des containers en plus d'être obtenus auprès d'ateliers. Utilisation d'un raffineur, coin cuisine, culture de végétaux, radar de mission... tout est là pour en faire une base mobile à travers l'espace. Un nouvel ensemble d'exocombinaison nommé Skyborn vient quant à lui apporter plus de diversité à l'apparence de notre avatar. Enfin, le système de navigation propose un pilote automatique, bien pratique pour aller profiter de nos quartiers d'équipage.

Toujours plus d'améliorations techniques





Une technologie appelée MBOIT (Moment-Based Order-Independent Transparency) est désormais utilisée pour le rendu des surfaces translucides, dont le verre, permettant de voir les objets à travers de manière plus nette, entre autres. L'éclairage de notre personnage est lui désormais indépendant de l'environnement. De plus, sur PC, les cartes NVIDIA RTX compatibles ont désormais accès au DLSS4 dans No Man's Sky. Quant aux joueurs s'adonner à la réalité virtuelle, le PSVR 2 tire désormais avantage du PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) afin d'améliorer la clarté de l'image.

Pour aller de pair avec cette mise en avant des vaisseaux, les configurations sur chaque plateforme peuvent être entièrement modifiées selon nos goûts, aussi bien lorsque nous sommes à pied qu'aux commandes d'un véhicule.

Une 19e Expédition pour découvrir ce contenu





Pour terminer, une Expédition tout simplement baptisée Corvette va justement permettre de se familiariser avec ces nouveautés au travers d'un récit faisant intervenir les Sentinelles et le fait que notre ancien vaisseau a été endommagé, obligeant à utiliser ce modèle inédit. En guise de récompenses, il y a notamment un vaisseau à plusieurs moteurs avec propulseurs à plasma, un compagnon robotique, un canon et une traînée de jetpack.

Vous trouverez de nombreux visuels en page suivante et le changelog en anglais sur le site officiel. Enfin, sachez que des drops Twitch ont été activés jusqu'au 1er septembre, permettant de recevoir quelques récompenses en regardant des streameurs jouer à NMS.

Sean Murray reprend la parole





En plus de la traditionnelle bande-annonce de cette version, dont la présentation innove un peu, le directeur du studio nous en présente les nouveautés dans une vidéo séparée, dans laquelle il évoque Light No Fire, dont le développement se poursuit en parallèle. Et justement, nous en voyons quelques extraits de gameplay alors qu'il déclare que nous pourrons naviguer sur les océans et que cette technologie de navire avec un équipage a ainsi été développée pour les deux projets.

Comme bien souvent lorsqu'il y a une grosse mise à jour, No Man's Sky est actuellement en promotion au tout prix de 19,99 € chez Gamesplanet. Avec tout ce qui a été ajouté au fil des années gratuitement, c'est vraiment donné !