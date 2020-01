No One Lives Forever : Night Dive essaye toujours de récupérer les droits

Au début des années 2000, les développeurs faisaient part d'originalité et proposaient des jeux de tir atypiques, à l'instar de No One Lives Forever, un titre suivant Cate Archer, agent secret de l'U.N.I.O.N. luttant contre le C.R.I.M.E.. Un pastiche des James Bond qui a eu droit à une suite en 2002, mais depuis, plus rien... jusqu'en 2014.

Night Dive Studios, qui a déjà ressuscité System Shock et Turok, avait en effet déposé la marque No One Lives Forever, mais avait quand même contacté Warner Bros. pour être certain qu'il n'avait plus les droits de son côté. L'éditeur a en effet racheté Monolith Productions, qui a développé les NOLF, mais ne détient que le moteur du jeu. Mais qui a les droits ? Activision, qui a absorbé Fox Interactive, éditeur du premier jeu en 2000 ? Non plus ! C'est une histoire assez folle, relayée par Kotaku en 2015 : personne ne sait qui détient les droits de la franchise No One Lives Forever, car il n'y a rien d'enregistré dans aucune base de données numérique de Warner, Activision ou la Fox. Eh oui, à l'époque, c'était sur papier, et aucun éditeur ne semble vouloir passer des heures dans ses vieux cartons pour vérifier qu'il a bien les droits de NOLF. Cependant, Warner avait quand même fait valoir les droits de la franchise auprès de Night Dive en 2014, sans même être certain qu'il les détenait, ce qui a finalement découragé le studio.

Mais nous sommes en 2020, et Stephen Kick, PDG de Night Dive Studios, a partagé une photo d'un article de PC Gamer abordant brièvement cette étonnante affaire, affirmant qu'il travaillait toujours sur la récupération des droits de No One Lives Forever, comparant la franchise à son Saint Graal et indiquant qu'il « n'abandonnera jamais ». Une noble quête qui relance l'espoir des fans de Cate Archer, en espérant que la franchise sorte rapidement de sa léthargie pour revenir avec des versions remastérisées et compatibles avec les plateformes modernes le plus vite possible.