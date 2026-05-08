Nordic-Game Awards 2026, les nominations finales dévoilées

Nordic-Game Awards 2026, les nominations finales dévoiléespar Eric de Brocart
Les Nordic Game Awards 2026 ont dévoilé leurs nominations finales avant la cérémonie du 28 mai à Malmö, avec Battlefield 6, Dune Awakening, ARC Raiders et Split Fiction en lice.
Les Nordic Game Awards 2026 ont officiellement dévoilé leur sélection finale avant la grande cérémonie prévue à Malmö. Cette année, l'excellence de la création régionale est plus visible que jamais, avec des titres majeurs tels que Battlefield 6, Dune: Awakening, ARC Raiders ou encore Split Fiction en lice pour les récompenses les plus prestigieuses.
Un rendez-vous incontournable à Malmö
Le jeudi 28 mai prochain à 19h00 (heure française), le Main Theatre du Slagthuset à Malmö accueillera les acteurs majeurs de l'industrie pour une soirée dédiée à l'innovation et à la créativité. Organisée dans le cadre du NG26, la cérémonie sera animée par l'acteur danois Magnus Bruun, figure bien connue des joueurs pour ses rôles dans Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty, ou encore les séries The Last Kingdom et Black Mirror.
L'événement mettra en lumière des productions issues de Suède, de Norvège, de Finlande, du Danemark et d’Islande, couvrant la période charnière de 2025 à 2026.
Les finalistes des Nordic Game Awards 2026
Voici la liste complète des nommés par catégorie :
Nordic Game of the Year (Jeu de l'année)
- Battlefield 6 par Battlefield Studios (Suède)
- Dune: Awakening par Funcom (Norvège)
- ARC Raiders par Embark Studios (Suède)
- Split Fiction par Hazelight Studios / Electronic Arts (Suède)
- My Winter Car par Amistech Games (Finlande)
Best Art (Meilleure direction artistique)
- Dune: Awakening par Funcom (Norvège)
- Wreckfest 2 par Bugbear (Finlande)
- The Midnight Walk par MoonHood (Suède)
- Eriksholm: The Stolen Dream par River End Games (Suède)
- LEGO® Voyagers par Light Brick Studio (Danemark)
Best Game Design
- ARC Raiders par Embark Studios (Suède)
- Split Fiction par Hazelight Studios / Electronic Arts (Suède)
- Europa Universalis V par Paradox Tinto / Paradox Interactive (Suède)
- Sledders par Hanki Games (Finlande)
- Deep Rock Galactic: Survivor par Funday Games (Danemark)
Best Technology
- Split Fiction par Hazelight Studios / Electronic Arts (Suède)
- ARC Raiders par Embark Studios (Suède)
- Dune: Awakening par Funcom (Norvège)
- Battlefield 6 par Battlefield Studios (Suède)
- Pax Dei par Mainframe Industries (Islande)
Best Audio
- Wreckfest 2 par Bugbear (Finlande)
- Split Fiction par Hazelight Studios / Electronic Arts (Suède)
- ARC Raiders par Embark Studios (Suède)
- Battlefield 6 par Battlefield Studios (Suède)
- Dune: Awakening par Funcom (Norvège)
Best Fun for Everyone (Meilleur divertissement pour tous)
- TOEM – A Photo Adventure par Something We Made (Suède)
- LEGO® Voyagers par Light Brick Studio (Danemark)
- My Child: New Beginnings par Sarepta Studio (Norvège)
- Pictionary Game Night par Next Games (Finlande)
- Grand Mountain Adventure 2 par Toppluva (Suède)
Best Debut (Meilleur premier jeu)
- RV There Yet? par Nuggets Entertainment (Suède)
- The Last Caretaker par Channel37 (Finlande)
- Echoes of the End par Myrkur Games (Islande)
- Sledders par Hanki Games (Finlande)
- Discounty par Crinkle Cut Studio (Danemark)
Une industrie nordique en pleine effervescence
La catégorie reine du Nordic Game of the Year souligne la domination actuelle des studios suédois avec trois nominations de poids (Battlefield 6, ARC Raiders et Split Fiction), mais la diversité reste au cœur de la sélection. Des titres comme Dune: Awakening (Norvège) et My Winter Car (Finlande) prouvent la vitalité de l'ensemble de la région.
Alors que les catégories techniques et audio sont logiquement occupées par de grosses productions internationales, les prix dédiés au jeu familial et aux premiers projets (Best Debut) révèlent un vivier de talents indépendants particulièrement suivi par les observateurs du monde entier.
Les vainqueurs seront révélés le 28 mai à Malmö. Cette vitrine régionale confirmera une nouvelle fois la capacité des studios nordiques à porter des projets ambitieux sur le devant de la scène internationale.
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Fondateur - Directeur de publication
Eric de Brocart
|Magicien professionnel, quand je ne suis pas derrière mon PC, photographe amateur, quand j'ai le temps et surtout un grand passionné de réalité virtuelle.
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