Nordic-Game Awards 2026, les nominations finales dévoilées

Les Nordic Game Awards 2026 ont officiellement dévoilé leur sélection finale avant la grande cérémonie prévue à Malmö. Cette année, l'excellence de la création régionale est plus visible que jamais, avec des titres majeurs tels que Battlefield 6, Dune: Awakening, ARC Raiders ou encore Split Fiction en lice pour les récompenses les plus prestigieuses.

Un rendez-vous incontournable à Malmö Le jeudi 28 mai prochain à 19h00 (heure française), le Main Theatre du Slagthuset à Malmö accueillera les acteurs majeurs de l'industrie pour une soirée dédiée à l'innovation et à la créativité. Organisée dans le cadre du NG26, la cérémonie sera animée par l'acteur danois Magnus Bruun, figure bien connue des joueurs pour ses rôles dans Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty, ou encore les séries The Last Kingdom et Black Mirror. L'événement mettra en lumière des productions issues de Suède, de Norvège, de Finlande, du Danemark et d’Islande, couvrant la période charnière de 2025 à 2026.

Les finalistes des Nordic Game Awards 2026 Voici la liste complète des nommés par catégorie : Nordic Game of the Year (Jeu de l'année) Battlefield 6 par Battlefield Studios (Suède)

par Battlefield Studios (Suède) Dune: Awakening par Funcom (Norvège)

par Funcom (Norvège) ARC Raiders par Embark Studios (Suède)

par Embark Studios (Suède) Split Fiction par Hazelight Studios / Electronic Arts (Suède)

par Hazelight Studios / Electronic Arts (Suède) My Winter Car par Amistech Games (Finlande)



Best Art (Meilleure direction artistique) Dune: Awakening par Funcom (Norvège)

par Funcom (Norvège) Wreckfest 2 par Bugbear (Finlande)

par Bugbear (Finlande) The Midnight Walk par MoonHood (Suède)

par MoonHood (Suède) Eriksholm: The Stolen Dream par River End Games (Suède)

par River End Games (Suède) LEGO® Voyagers par Light Brick Studio (Danemark)



Best Game Design ARC Raiders par Embark Studios (Suède)

par Embark Studios (Suède) Split Fiction par Hazelight Studios / Electronic Arts (Suède)

par Hazelight Studios / Electronic Arts (Suède) Europa Universalis V par Paradox Tinto / Paradox Interactive (Suède)

par Paradox Tinto / Paradox Interactive (Suède) Sledders par Hanki Games (Finlande)

par Hanki Games (Finlande) Deep Rock Galactic: Survivor par Funday Games (Danemark)



Best Technology Split Fiction par Hazelight Studios / Electronic Arts (Suède)

par Hazelight Studios / Electronic Arts (Suède) ARC Raiders par Embark Studios (Suède)

par Embark Studios (Suède) Dune: Awakening par Funcom (Norvège)

par Funcom (Norvège) Battlefield 6 par Battlefield Studios (Suède)

par Battlefield Studios (Suède) Pax Dei par Mainframe Industries (Islande)



Best Audio Wreckfest 2 par Bugbear (Finlande)

par Bugbear (Finlande) Split Fiction par Hazelight Studios / Electronic Arts (Suède)

par Hazelight Studios / Electronic Arts (Suède) ARC Raiders par Embark Studios (Suède)

par Embark Studios (Suède) Battlefield 6 par Battlefield Studios (Suède)

par Battlefield Studios (Suède) Dune: Awakening par Funcom (Norvège)



Best Fun for Everyone (Meilleur divertissement pour tous) TOEM – A Photo Adventure par Something We Made (Suède)

par Something We Made (Suède) LEGO® Voyagers par Light Brick Studio (Danemark)

par Light Brick Studio (Danemark) My Child: New Beginnings par Sarepta Studio (Norvège)

par Sarepta Studio (Norvège) Pictionary Game Night par Next Games (Finlande)

par Next Games (Finlande) Grand Mountain Adventure 2 par Toppluva (Suède)



Best Debut (Meilleur premier jeu) RV There Yet? par Nuggets Entertainment (Suède)

par Nuggets Entertainment (Suède) The Last Caretaker par Channel37 (Finlande)

par Channel37 (Finlande) Echoes of the End par Myrkur Games (Islande)

par Myrkur Games (Islande) Sledders par Hanki Games (Finlande)

par Hanki Games (Finlande) Discounty par Crinkle Cut Studio (Danemark)



