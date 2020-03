GTC 2020 : le coronavirus pousse NVIDIA à faire ses conférences en ligne

Malgré la récente annulation de l’évènement qui devait avoir lieu du 22 au 26 mars prochain, le constructeur NVIDIA a d’ores et déjà pris la décision de présenter ses différents projets à travers des stream que nous pourrons retrouver sur son site officiel dans les semaines à venir ; pour rappel, la GPU Technology Conference est un rassemblement annuel où le géant présente ses nouvelles technologies (composants, cartes graphiques, etc.). Via un communiqué, l’entreprise explique que cette décision reflète une priorité absolue de protéger : la santé et la sécurité de ses employés, de ses partenaires et de ses clients. De plus il a été annoncé qu’un planning de conférences (avec de nombreux détails) allait être disponible prochainement.

Du côté de ceux qui avaient pris un ticket pour le GTC, pas d’inquiétude, NVIDIA a prévu un remboursement intégral du Pass. La firme demande aux clients de rester à l’écoute sur ce sujet, car plusieurs informations arriveront.

De plus en plus pesante, cette menace du coronavirus entraîne avec elle de nombreuses consignes de sécurité qui forcent les organisateurs et les participants à prendre certaines mesures afin de limiter les risques de propagation. Après la fermeture de différents salons dans le monde entier (France y compris), espérons que l’E3 2020 ne se verra pas annulé.