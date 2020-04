NVIDIA : plus de 100 nouveaux PC portables équipés de GPU GeForce arrivent, dont des laptops RTX à moins de 1 000 €

NVIDIA multiplie les partenariats et les nouvelles technologies pour devenir le leader incontesté des cartes graphiques sur PC. Il frappe un très grand coup aujourd'hui en annonçant une collaboration avec les plus grands fabricants de matériel informatique pour sortir plus de 100 laptops équipés de GPU GeForce dans les mois qui viennent.

Acer, ASUS, Clevo, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI, Razer et bien d’autres annonceront leurs produits séparément, mais les grandes lignes de cette initiative sont déjà là. Cette vague de matériel nous permettra de découvrir les premiers PC portables dotés de cartes graphiques RTX 2080 Super ou 2070 Super, marquant l'arrivée des GPU RTX Super sur les laptops. Elle introduira également des modèles équipés de RTX 2060 vendus à partir de 999 €, permettant aux PC portables à même de proposer du Ray-Tracing de passer sous la barre symbolique des 1 000 €.

Certains produits de la vague seront disponibles en version Max-Q, pour des performances plus rapides et une meilleure efficacité : les fonctionnalités qu'elle regroupe sont listées ci-dessous.

Dynamic Boost – Cette fonctionnalité équilibre intelligemment et automatiquement la puissance entre le GPU et le CPU et ce par image par image, boostant de manière globale les performances. Dynamic Boost fonctionne automatiquement, s'adapte instantanément et travaille à délivrer encore plus de performances sans augmenter pour autant la consommation en énergie

GDDR6 Low Voltage – NVIDIA a travaillé avec ses partenaires mémoire pour améliorer l'efficacité de la mémoire tout en offrant les plus hautes performances grâce à une nouvelle mémoire GDDR6 a plus faible voltage.

Advanced Optimus – Une innovation en termes d'affichage jamais vue qui assure une longue durée de vie à la batterie et un gameplay immersif sans latence ni stutter et ce, grâce à la technologie NVIDIA G-SYNC. Advanced Optimus contrôle le GPU qui pilote l'affichage et détermine intelligemment quel CPU conviendra selon la charge de travail au bon moment, basculant de manière dynamique et à la volée sans avoir recours à un redémarrage du système.

Efficacité de nouvelle génération pour les régulateurs de voltage – Les régulateurs de voltage de nouvelle génération contribuent à optimiser la conception du système afin que le GPU fonctionne plus efficacement tout en offrant des performances globales plus élevées.

Deep Learning Super Sampling 2.0 — Alimenté par des processeurs IA dédiés sur les cartes RTX appelés Tensor Cores, le DLSS 2.0 est un réseau amélioré de deep learning qui accélère les fréquences d'images tout en générant des images magnifiques aux détails précis pour les jeux vidéo. Il augmente la marge de performance d'un jeu tout en maximisant les paramètres du Ray-Tracing avec une résolution de sortie accrue et une durée de vie de la batterie pouvant atteindre jusqu'à 20 %.

Dernier point, pour ceux qui seraient plus intéressés par le rendu vidéo et la 3D que le gaming, dix laptops de la vague par Acer, Gigabyte, MSI et Razer seront issus de la gamme RTX Studio, avec des GPU RTX Super et le dernier processeur Intel 10e génération. Vous l'aurez compris, les technologies des PC portables vont bientôt monter en gamme, et le prix du matériel de pointe va logiquement baisser dans le même temps.

