NVIDIA Reflex, Broadcast et Omniverse Machinima : les folles nouvelles technologies du constructeur en détail et vidéo

Ray tracing, DLSS 2.0, Highlights... NVIDIA n'en finit plus de proposer des technologies exclusives aux utilisateurs de ses cartes graphiques. Le constructeur organisait une conférence pour parler de la série RTX 30 de ses cartes graphiques, et en a profité pour parler de nouvelles choses qu'il préparait pour ses utilisateurs.

Les adeptes de produits NVIDIA auront bientôt l'occasion d'expérimenter de nouveaux outils pensez pour le stream et l'eSport. NVIDIA Reflex est ainsi une nouvelle suite de technologies permettant de réduire son temps de latence lors des parties en ligne, tandis que NVIDIA Broadcast est un plug-in améliorant la qualité des microphones et des caméras pour la retransmission des parties en ligne, permettant même de détourer automatiquement le joueur pour intégrer des plans derrière lui. Enfin, NVIDIA Omniverse Machinima est un outil complètement fou capable de créer de véritables expériences cinématographiques au sein de nos montages vidéos, en intégrant par exemple des visages animés à des vidéos de gameplay. Des démonstrations sont visibles dans le replay de l'évènement ci-dessus, et détaillées ci-après.

De nouvelles façons de jouer NVIDIA a également annoncé trois nouvelles technologies conçues pour améliorer l'expérience des joueurs, des streameurs/diffuseurs, des professionnels de l'eSport-promotion et des créateurs : NVIDIA Reflex : Devenez instantanément plus compétitif. Les joueurs s'efforcent d'obtenir la latence la plus faible possible dans les jeux de compétition, car elle permet au PC de répondre plus rapidement à leurs commandes, ce qui leur permet de jouer avec une plus grande précision. NVIDIA Reflex est une nouvelle suite de technologies qui optimisent et mesurent la latence du système. Parmi celles-ci figurent le mode NVIDIA Reflex Low-Latency Mode, une technologie intégrée dans des jeux eSports populaires tels que Apex Legends, Call of Duty : Warzone, Fortnite et Valorant, qui réduit la latence jusqu'à 50 %, et le NVIDIA Reflex Latency Analyzer, qui détecte les entrées provenant de la souris et mesure ensuite le temps nécessaire aux pixels résultants (par exemple, le flash du canon d'un pistolet) pour changer à l'écran. Le Reflex Latency Analyzer est intégré dans les nouveaux écrans Esports 360 Hz NVIDIA G-SYNC, qui arrivent cet automne en provenance d'Acer, Alienware, ASUS et MSI et qui sont pris en charge par les principaux périphériques eSports d'ASUS, Logitech, Razer et SteelSeries. La mesure de la latence du système était auparavant pratiquement impossible à réaliser pour les joueurs, et qui nécessitait plus de 7 000 dollars en caméras et équipements haute vitesse spécialisés.

NVIDIA Broadcast : Streamez comme un Pro. Les 20 millions de streameurs live du monde entier peuvent transformer leur maison en studio de diffusion grâce à NVIDIA Broadcast, un plug-in universel qui améliore la qualité des microphones et des webcams grâce à des effets IA accélérés par RTX, tels que la suppression du bruit audio, les effets d'arrière-plan virtuel et l' auto-frame de la webcam.

NVIDIA Omniverse Machinima : Enrichir une nouvelle forme d'art. Les jeux modernes continuent d'étendre le genre de l'art du récit, dans lequel les ressources des jeux sont utilisées pour créer des chefs-d'œuvre cinématographiques. Omniverse Machinima facilite ce travail, en fournissant un outil de visualisation en path-tracing et un moteur conçu pour une précision physique, simulant la lumière, la physique, les matériaux et l'IA. Les utilisateurs peuvent prendre les ressources des jeux pris en charge et utiliser leur webcam et leur IA pour créer des personnages, ajouter de la physique haute-fidélité et des animations de visages et de voix, et publier des cinématiques de qualité cinématographique en utilisant la puissance de rendu de leur GPU RTX série 30. Inscrivez-vous pour être averti de l'ouverture prochaine de l'accès.

De quoi vous donner envie d'investir dans un GPU RTX pour profiter de ces outils sans pareil ?

