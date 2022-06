NVIDIA Restock & Reload : des GeForce RTX 2060 à 299,99 € et des RTX 30XX à prix « normal » (MAJ 22/6/2022)

NVIDIA remet à jour comme chaque semaine sa page Restock & Reload sur son site officiel, permettant de trouver des cartes graphiques GeForce RTX Série 30 à prix corrects. Des offres de partenaires plutôt intéressantes, pour trouver un GPU récent sans se ruiner, et aujourd'hui encore, il y a du choix.

Cette semaine, nous retrouvons ainsi de la GeForce RTX 2060 SC à 299,90 €, de la RTX 3070 à 654,90 €, de la RTX 3080 à 899,99 € et la carte graphique ultra haut de gamme GeForce RTX 3090 Ti à 1 899,99 €. Le constructeur rajoute au passage :

Pour rappel, les GeForce RTX 30X0 sont les GPU les plus équilibrés en termes de performances et de fonctionnalités du fait de leur architecture Ampere qui propose 3 types d'accélérateurs. Notre technologie DLSS supporte maintenant plus de 180 jeux et s'améliore chaque jour qui passe. Pour les fans de jeux compétitifs, ou le framerate n'est pas la seule clé de la victoire, NVIDIA Reflex permet de réduire en moyenne de plus de 30 % la latence système dans quasiment tous les jeux e-sport. Aujourd'hui plus de 35 jeux supportent Reflex !