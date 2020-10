Okinawa Rush : des éditions limitées et numérotées en précommande sur Switch et PlayStation 4

Une quête passionnante aux fins multiples pour chaque avatar dans une atmosphère du Japon médiéval, c'est ce que propose Okinawa Rush. Seul ou entre amis, votre but est simple. Affronter les hordes des ninjas, guerriers et démons afin de détruire le clan Black Mantis. Le gameplay, mélangeant beat'em all, platformer, action/aventure et mettant en avant les arts martiaux, promet d'être dynamique tout en offrant aux joueurs des combats fluides. Un système de parade, des combos et points d'attribut seront également de la partie.

Édité par PixelHeart, le jeu sortira en version physique standard sur Xbox One, tandis que sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, il y aura, en plus, le choix entre deux éditions collector qui ne peuvent que faire de l'œil aux collectionneurs :

Okinawa Rush édition limitée : contient la boîte de jeu standard (jeu inclus) et son FuturePak numéroté. Tirage à 2 000 exemplaires. Vous pouvez précommander directement sur le site de PixelHeart, la version Nintendo Switch à 44,90 € ou la version PlayStation 4 à 39,90 €. Okinawa Rush édition Mantis : collector en tirage limité à 1 000 exemplaires numérotés avec certificat d’authenticité « jeu officiel PixelHeart ». Contient la boîte de jeu standard (jeu inclus), un FuturePak numéroté, trois cartes en plastique, une clé USB Mantis (OST + artwork), cinq cristaux d’énergie et quatre artworks. Vous pouvez précommander directement sur le site de PixelHeart la version PS4 ou la version Nintendo Switch pour le prix de 99,90 €.

Okinawa Rush devrait sortir dans le courant du premier trimestre 2021 sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.