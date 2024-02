RUMEUR sur Hi-Fi RUSH : une sortie sur PS5 et Switch semble se préciser

Le mois dernier, une étonnante rumeur a surgi sur la Toile, celle d'une sortie de Hi-Fi RUSH sur Nintendo Switch, jeu d'action et de rythme développé par Tango Gameworks, qui fait donc partie des Xbox Game Studios. Il ne s'agissait alors que de bruits de couloirs relayés par des insiders, sans preuve concrète. Cela va désormais plus loin depuis la publication de la Mise à jour nº 7 ces derniers jours. Parmi les nouveautés, nous y retrouvons des tee-shirts commémoratifs, quatre étant communs aux différentes plateformes, avec un cinquième respectivement exclusifs aux Xbox Series X|S, à Steam et à l'Epic Games Store. Jusque là, rien d'anormal.

Sauf que plusieurs dataminers ont fouillé dans les fichiers de la mise à jour et ont trouvé deux designs non utilisés, qui laissent penser que Hi-Fi RUSH pourrait prochainement être annoncé aussi bien sur Switch que sur PS5. Wario64 a parfaitement résumé ces trouvailles, renvoyant notamment vers la source du visuel ci-dessous.

Nous y retrouvons donc les illustrations déjà incluses, celle destinée aux joueurs Xbox sur fond vert faisant référence au fait que le jeu a été shadow dropped l'an dernier dès son annonce, tandis que pour l'EGS, le terme Unreal vient rappeler le moteur d'Epic Games, et le symbole des reviews positives est utilisé pour Steam.

Les deux dernières sont sur fond bleu et rouge, les couleurs de Nintendo et PlayStation, et il n'en a pas fallu bien plus pour laisser les fans penser à une sortie chez la concurrence. De plus, le tee-shirt I'm here baby!, qui est une réplique du personnage principal Chai, nous montre ce dernier arborant une pose ressemblant à celle de Cloud de Final Fantasy VII. Quant au dernier, la Switch étant une console portable, le message Rock out! Aniwhere ne pourrait pas être mieux trouvé.

Évidemment, cela ne prouve rien, car si ces visuels sont réels (Tom Warren de The Verge affirme d'ailleurs qu'ils le sont), les développeurs auraient très bien pu sciemment les placer là suite aux rumeurs de début janvier juste pour que cela fasse parler du jeu.

En attendant une éventuelle annonce de Hi-Fi RUSH sur de nouvelles plateformes ou un communiqué de Xbox pour démentir cela, vous pouvez l'acheter 26,99 € chez Gamesplanet.

