Slitterhead : nouvelle vidéo énigmatique pour le jeu du directeur de Silent Hill et Gravity Rush

Keiichiro Toyama, réalisateur des jeux Silent Hill, Forbidden Siren et Gravity Rush, a fondé Bokeh Game Studio pour développer un nouveau jeu d'horreur, Slitterhead. Le titre nous plongera dans la ville de Kowlong pour incarner le Hyoki, un être sans corps physique qui traque les Slitterheads.

Le studio japonais dévoile une nouvelle bande-annonce de Slitterhead, qui nous en dévoile un peu plus sur l'histoire du jeu, même si tout cela reste cryptique. Au moins, le message final est clair : contrairement à Pokémon et son slogan « attrapez-les tous », dans Slitterhead, ce sera « éliminez-les tous ». Concernant le scénario du jeu, la page Steam nous en apprend davantage, voici une présentation du titre de Bokeh Game Studio :

Dans le chaos et l'obscurité des rues surpeuplées de Kowlong où se déroule ce jeu d'action-aventure, vous incarnez le Hyoki, un être amnésique et sans enveloppe charnelle dont l'unique obsession est d'éradiquer les Slitterheads, des créatures monstrueuses qui infestent la ville, dissimulées sous une apparence humaine.

À la lueur des néons criards, parcourez le paysage urbain à la recherche d'alliés humains appelés Êtres rares, infiltrez et traquez des organisations criminelles, et livrez des combats en utilisant le pouvoir du sang. Au fil d'un récit haletant, percez le mystère qui entoure l'existence du Hyoki et l'apparition des Slitterheads.

Le Hyoki démasque les démons cachés dans le quartier chaud

Le Hyoki, un être sans enveloppe charnelle, erre au cœur du chaos de Kowlong, une ville assaillie par les Slitterheads, d'énigmatiques monstres capables de prendre une apparence humaine. Bien qu'amnésique, il est déterminé à éradiquer les Slitterheads jusqu'au dernier. Infiltrant la ville, il traque sans relâche ces créatures dissimulées parmi les humains.

Action effrénée basée sur la possession

Dépourvu de forme physique, le Hyoki peut posséder et contrôler les humains à sa guise, transformant les habitants de la ville en pantins. Ce pouvoir lui permet de franchir des obstacles, de prendre l'identité d'individus spécifiques, et d'infiltrer des zones et des organisations dangereuses. En changeant instantanément d'hôte, il peut également se déplacer très rapidement à travers la ville.

Des combats palpitants grâce au pouvoir du sang

Bien que les corps humains soient fragiles, le Hyoki peut en consumer la force vitale et transformer leur sang en armes pour affronter les féroces Slitterheads. Même gravement blessé, il peut poursuivre le combat en changeant rapidement d'hôte. En possédant des Êtres rares, des humains spéciaux partageant une forte synchronisation avec lui, le Hyoki peut déclencher des attaques encore plus puissantes et activer diverses capacités. La coopération avec ces Êtres rares est la clé pour percer les mystères les plus enfouis de la ville de Kowlong.