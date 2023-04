The Inquisitor : l'histoire racontée par des marionnettes dans une nouvelle bande-annonce

The Dust et Kalypso Media continuent de mettre en avant The Inquisitor, un jeu de rôle et d'action à la troisième personne basé sur les romans de Jacek Piekara et son personnage de Mordimer Madderdin, un inquisiteur fictif évoluant dans une version alternative de notre Moyen-Âge. Le titre a aujourd'hui droit à une nouvelle bande-annonce :

Après une très courte séquence de gameplay bien rigide, mais issue d'une version en cours de développement, nous avons droit à un spectacle de marionnettes qui revient sur l'histoire un peu particulière de The Inquisitor. Le titre prend place alors que Jésus-Christ a survécu à sa crucifixion sur Golgotha par les légionnaires. Jusqu'ici, rien d'anormal, mais au lieu de pardonner son prochain, Jésus a décidé de se venger sur les non-croyants. L'aventure du jeu démarre vers 1 500 ap. J.-C. alors que des Inquisiteurs pleins de zèles font régner la terreur au nom de la Loi Sacrée.

Le joueur incarnera Mordimer Madderdin, servant de Dieu répondant aux ordres du Grand Évêque de Hez Hezron et se rendant à Koenigstein, une ville pleine de vices, pour y appliquer la Loi de Dieu et enquêter sur des affaires de corruptions et de crimes, notamment en cherchant des indices et en interrogeant des suspects (quitte à les bousculer un peu). Une sorte de The Witcher-like revisitant la religion catholique pour le moins original.

The Inquisitor n'a pas encore de date de sortie précise, il arrivera cependant dans le courant du quatrième trimestre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver d'autres jeux vidéo sur Gamesplanet.