The Inquisitor : bande-annonce, période de sortie lointaine et éditeur pour l'Action-RPG

Un peu plus tôt dans l'année, The Dusk remettait en avant I, the Inquisitor, un jeu de rôle et d'action inspiré des romans polonais de Jacek Piekara. Nous retrouverons donc Mordimer Madderdin dans un Moyen-Âge fictif, où le Christ n'est pas mort sur la croix, mais s'est vengé sur les non-croyants, donnant naissance des siècles plus tard à une armée d'inquisiteurs.

Aujourd'hui, c'est Kalypso Media qui annonce qu'il va éditer The Inquisitor sur ordinateurs et consoles de salon. Oui, le jeu voit visiblement son titre légèrement simplifié, mais c'est bien le seul changement à prévoir. Cependant, l'attente sera longue, The Inquisitor est attendu dans le courant du quatrième trimestre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, soit dans un an.

Pour rappel, Kalypso Media est éditeur de franchises comme Tropico, Commandos, Port Royal, Dungeons, Sudden Strike, Railway Empire ou encore de Matchpoint - Tennis Championships, disponible contre 35,99 € sur Gamesplanet.