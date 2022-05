I, the Inquisitor : bande-annonce, images et plateformes pour l'Action-RPG inspiré des romans polonais

La Pologne regorge d'auteurs inspirés et inspirants, les amateurs de jeux vidéo connaissent déjà bien Andrzej Sapkowski, derrière la saga Le Sorceleur (The Witcher), mais il faut aussi compter sur Jacek Piekara, auteur de nouvelles et romans mettant en scène l'inquisiteur Mordimer Madderdin.

Aujourd'hui, le développeur et éditeur The Dusk redonne des nouvelles d'I, the Inquisitor, un futur jeu de rôle et d'action inspiré des œuvres de Jacek Piekara. Dévoilé l'année dernière, le titre s'offre une nouvelle bande-annonce, ainsi que des images à admirer sur la seconde page. Les joueurs incarneront Mordimer Madderdin, un inquisiteur envoyé à Koenigstein, une ville où le crime sévit. Le titre reste cependant une fiction, où Jésus crucifié s'est libéré de sa croix pour abattre sa colère sur les non-croyants, donnant naissance à une église particulièrement sanguinaire et où, même 1 500 ans plus tard, les inquisiteurs n'hésitent pas à user de la force pour faire respecter la foi. Il faudra ainsi décider du sort des PNJ croisés pendant l'aventure, avec des répercussions sur la suite de l'histoire. Le gameplay alternera entre les enquêtes, l'exploration du Non-Monde et les combats à l'épée.

I, the Inquisitor n'a pas encore de date de sortie, mais il est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver les romans de Jacek Piekara sur Amazon.