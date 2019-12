One Piece: Pirate Warriors 4, du gameplay pour Zoro, Nami, Usopp et Sanji dans pas moins de sept vidéos

Les vidéos se suivent pour One Piece: Pirate Warriors 4, mais ne se ressemblent pas toutes. En effet, nous avons récemment eu droit à une bande-annonce dédiée à Big Mom et Kaido, apparaissant et étant jouables pour la première fois dans ce quatrième volet de la saga orientée action d'Omega Force. Avant ça, la semaine dernière, Luffy et Crocodile nous montraient ce qu'ils avaient dans le ventre. Eh bien, c'est ce même format qui est à l'honneur aujourd'hui, pour quatre autres personnages du roster.

L'occasion nous est ainsi donnée de voir en pleine action quatre des compagnons de Luffy, à savoir Zoro, Usopp, Sanji et Nami, cette dernière étant la seule du lot à ne pas avoir de version pré-ellipse dans le jeu. Son panel de techniques a en revanche été mis à jour pour y inclure une attaque ultime avec Zeus, ça va piquer ! Comme la fois précédente, voici sa description donnée sur le site officiel et traduite par nos soins :

Nami (Nouveau Monde) La navigatrice de génie qui peut prédire n'importe quel climat ! Nami utilise ses vastes connaissances en navigation et son talent naturel pour lire la météo afin de diriger le navire. L'équipage n'aurait pas pu arriver là où il est aujourd'hui sans elle ! Dès son plus jeune âge, Nami a excellé dans la création de cartes marines. Son rêve était de créer une carte du monde entier. Elle en est venue à détester les pirates après qu'un certain équipage ait pris le contrôle de sa ville natale, mais après que Luffy l'ait sauvée, elle a rejoint les Chapeaux de Paille. Nami est sans doute la plus réfléchie de l'équipage. Non seulement elle fixe le cap du navire, mais est aussi la maman de l'équipe qui s'occupe des autres. Elle est également très stricte avec l'argent, et quiconque dépense trop en sa présence le regrettera rapidement. Action Type d'action : Technique Nami peut anéantir des groupes entiers en les engloutissant dans les nuages et en laissant tomber des éclairs sur eux ! Ses attaques rapprochées au bâton sont un peu faibles, mais avec un placement soigné des nuages, elle fait facilement jeu égal avec les autres combattants.

Les autres vidéos et présentations de personnages sont disponibles en page suivante. Parmi les nouveautés visibles par rapport au troisième épisode, nous pouvons noter l'utilisation par Zoro de la technique Santoryu Ogi: Ichidai Sanzen Daisen Sekai dont il se sert face à Pica, ainsi que la tenue de mariage et le Sky Walk de Sanji.

Pour terminer, ce même site confirme également la présence des arcs Enies Lobby et Marineford en plus d'Alabasta, Whole Cake Island, Wano Kuni (une version originale propre au jeu) et Dressrosa, ici nommé Nouveau Monde, mais où il ne devrait pas y avoir Punk Hazard à moins d'une bonne surprise. Espérons qu'il y en ait d'autres, car cela fait peu...

Dans tous les cas, la date de sortie de One Piece: Pirate Warriors 4 est fixée au 27 mars 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

