Only Up : le jeu phénomène du moment supprimé de Steam, le développeur s'explique

En mai dernier, le studio indépendant SCKR Games, composé d'un seul développeur, lançait Only Up, un jeu de plateforme qui a fait le bonheur des joueurs aimant rager et des vidéastes sur YouTube, Twitch et autres. Le principe est simple, il faut escalader des obstacles et aller le plus haut possible, jusqu'à atteindre le sommet, sans point de sauvegarde. Un saut raté, et il faut recommencer, parfois de tout en bas.

Mais voilà, Only Up a disparu de Steam, la seule plateforme où il était proposé. La page existe encore, mais affiche le nom « not available », sans images d'illustration, et il est évidemment impossible de l'acheter. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien SCKR Games avait posé un ultime message avant la suppression de son jeu, c'est lui qui a décidé de le retirer de Steam. Dans son communiqué, il explique être un développeur jeune, Only Up était sa première production et il a fait beaucoup d'erreurs dans sa conception. Même si les évaluations étaient « plutôt positives », le développeur a souffert de stress ces derniers mois, sans doute à cause de la popularité inattendue d'Only Up. Il veut définitivement tourner cette page et se concentre sur la conception d'un autre jeu, Kith, dans un genre complètement différent et plus cinématographique.

Concernant Only Up, eh bien... il a disparu pour de bon. SCKR Games ne compte pas le republier, il faut se contenter des let's play sur Internet ou de versions illégales, ce qui reste malheureusement une alternative pour la conservation des jeux vidéo. Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de Flappy Bird, bien que la disparition du jeu mobile était sans doute liée à des accusations de plagiat d'assets de Nintendo.