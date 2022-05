Outward: Definitive Edition lancé avec une bande-annonce contemplative

Nine Dots Studios et Prime Matter l'avaient annoncé en mars dernier, Outward est de retour dans une Definitive Edition. Cette version améliorée permet aux joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S de découvrir ce jeu de survie en monde ouvert, et si vous aviez déjà le titre et ses deux DLC sur PS4 ou Xbox One, la mise à jour est gratuite.

Sur PC également, Outward se met à jour pour accueillir ces nouveautés. En plus d'une bande-annonce de lancement à admirer ci-dessus, les développeurs font le point sur les améliorations apportées par la Definitive Edition :

De nouvelles rencontres uniques dans les donjons ;

De nouveaux scénarios de défaites ;

De nouvelles maladies ;

Un accès à la réserve en coop ;

Des améliorations concernant les enchantements et la fabrication ;

Des optimisations de visuels ;

Plus d'ateliers totem ;

Les risques de corruption précédemment exclusifs aux DLC se répandent désormais dans tout le jeu.

Si vous n'avez pas encore craqué pour Outward, le jeu est disponible contre 19,99 € sur Gamesplanet.