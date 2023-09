Overpass 2 : Nacon s'embrouille avec la date de sortie, elle est finalement avancée mais pas partout

En mai dernier, Nacon et Neopica dévoilaient Overpass 2, un nouveau jeu de course avec des véhicules tout-terrain. Suite du premier volet développé par Zordix Racing et pas franchement palpitant, Overpass 2 utilisera l'Unreal Engine 5 pour proposer des graphismes à la pointe de la technologie.

Dès son annonce, la date de sortie d'Overpass 2 était fixée au 19 octobre 2023, mais lorsque la dernière vidéo dédiée aux UTV a été publiée en juillet dernier, Nacon a temporairement affiché dans la description de la vidéo une date avancée au 28 septembre, sans communiquer davantage sur ce changement et en la remodifiant par la suite. Eh bien plusieurs semaines plus tard, l'éditeur confirme la bonne nouvelle : la date de sortie d'Overpass 2 est maintenant fixée au 28 septembre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Cela ne concerne que l'Europe, le reste du monde devra attendre le 16 octobre pour mettre les mains sur le jeu de course, avec quand même trois jours d'avance donc (sauf si l'éditeur s'est encore emmêlé les pinceaux). Le titre permettra pour rappel de piloter des UTV, des ATV et autres Rock Bouncer. Vous pouvez retrouver le premier volet à 27,72 € sur Amazon.