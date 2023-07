Overpass 2 : les UTV n'ont pas peur du sable dans une nouvelle bande-annonce

Pas grand monde n'a été marqué par Overpass, un jeu de course avec des véhicules tout-terrain, mais Nacon a quand même décidé de redonner une chance à la franchise en confiant le développement d'un second opus à Neopica, qui tirera profit de l'Unreal Engine 5. Et le titre s'offre aujourd'hui une nouvelle bande-annonce :

Dans Overpass 2, les joueurs pourront piloter trois catégories de véhicules, à savoir des ATV, des Rock Bouncer et des UTV. Ce sont ces Utility Task Vehicles qui sont à l'honneur aujourd'hui, des buggies polyvalents, rapides et capables de franchir n'importe quel obstacle grâce à leur maniabilité. 17 UTV seront disponibles, issus de quatre constructeurs officiels : Kawasaki, Yamaha, Polaris et Artic Cat. Les développeurs ont mis l'accent sur le réalisme de la conduite avec une physique crédible, sans oublier des éléments de personnalisation, que ce soit du côté de la livrée ou de la mécanique. Nacon en profite pour faire un petit point sur le contenu global d'Overpass 2 :

30 véhicules de marques officielles répartis dans 3 catégories : UTV, ATV, Rock Bouncer ;

5 types de courses : off-road sprint, off-road circuits, hillclimb, courses d’obstacles, circuits fermés ;

Des constructeurs, équipements et sponsors officiels ;

4 types d’environnements : désert, forêt, montagne, circuit ;

Un mode carrière complet avec gestion d’équipe et de calendrier ;

Une personnalisation avancée des véhicules et de votre pilote ;

Des courses en ligne jusqu’à 8 joueurs.

La date de sortie d'Overpass 2 est toujours fixée au 19 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Si vous êtes curieux, vous pouvez retrouver le premier volet à 7,50 € (-75 %) sur Gamesplanet.