Overpass 2 mange la poussière dans sa bande-annonce de lancement

Overpass n'aura pas marqué les esprits, mais Nacon ne lâche pas l'affaire et a confié à Neopica le développement d'un second volet, qui est désormais disponible sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Il s'agit pour rappel d'un jeu de course utilisant l'Unreal Engine 5 et faisant la part belle aux épreuves hors-piste.

Si jamais vous aviez loupé la promotion d'Overpass 2, pas de panique, les développeurs refont le point sur tout ce qu'il faut savoir :

Mode carrière : création de pilote, gestion d’équipe avec arbre de compétences, calendrier d’évènements, développement des sponsors, choix de recherche et développement et préparation des véhicules dans ce mode rempli de défis. Course rapide : entrez en piste sans plus attendre avec 5 disciplines uniques dont le sprint hors-piste (off-road sprint), la course d’obstacle, l’ascension de colline (hillclimb), la course sur piste fermée et le circuit hors-piste (off-road circuit). Multijoueur : mesurez-vous à d’autres joueurs à travers le monde, en ligne jusqu’à 8 joueurs ou avec vos amis, en local, en split screen jusqu’à 4 joueurs. Académie : maîtrisez les 3 catégories de véhicules, Buggy (UTV), Quad (ATV) et Rock Bouncer, grâce à leurs tutoriels dédiés ou apprenez-en plus sur les différents circuits du jeu avec le mode libre.

5 types de courses : off-road sprint, off-road circuit, hillclimb, course d’obstacles, circuits fermé ;

31 circuits parsemés d’obstacles ;

Des constructeurs, équipements et sponsors officiels ;

5 environnements : Baja Desert, Johnson Valley, Utah Desert, East Central US, Western Europe ;

Un mode carrière complet avec gestion d’équipe et de calendrier ;

Une personnalisation avancée des véhicules et de votre pilote ;

Un mode split-screen en local jusqu’à 4 joueurs ;

Des courses en ligne jusqu’à 8 joueurs.

Overpass 2 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 44,90 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.