Painkiller dévoile sa date de sortie et ses bonus de précommande

Bientôt le retour au purgatoire





Vous le savez, Painkiller va prochainement faire son retour, mais pas grâce à People Can Fly. C'est 3D Realms, un label de Saber Interactive, qui est à l'initiative de ce projet, il a confié le soin à Anshar Studios de développer un reboot du jeu de tir à la première personne au purgatoire. Un titre annoncé en mars dernier et qui dévoile aujourd'hui sa date de sortie.

Des bonus de précommande pour tous





Les précommandes sont lancées, la version standard de Painkiller coûtera 39,99 € sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Si vous optez pour l'édition numérique, vous aurez en bonus de précommande le pack Iron Crusade qui rajoute des skins pour les quatre personnages et six armes (sur les sept disponibles dans le jeu). Les revendeurs de l'édition physique offriront quant à eux l'accès au pack d'armes Burnished Pride avec six skins dorées. Enfin, une édition Deluxe numérique inclura le pack Iron Crusade et trois DLC post-lancement.

Un FPS qui s'annonce intense et violent





Pour rappel, voici les points clés de Painkiller, version 2025, qui sera jouable en solo ou en coopération en ligne :

Le Purgatoire est votre terrain de jeu : sautez, courez et circulez au travers de vastes biomes tout en combattant des ennemis en utilisant de nombreuses nouvelles armes, en plus des armes provenant du classique Painkiller.

: sautez, courez et circulez au travers de vastes biomes tout en combattant des ennemis en utilisant de nombreuses nouvelles armes, en plus des armes provenant du classique Painkiller. Des terreurs grotesques vous attendent : défiez des ennemis variés allant d’une horde de petits démons à des terreurs titanesques.

: défiez des ennemis variés allant d’une horde de petits démons à des terreurs titanesques. Libérez la souffrance : utilisez les cartes de tarot pour améliorer vos habiletés et combinez-les avec des alliés pour oblitérer vos ennemis.

: utilisez les cartes de tarot pour améliorer vos habiletés et combinez-les avec des alliés pour oblitérer vos ennemis. Personnages uniques : choisissez entre quatre personnages : Ink, Void, Sol et Roch, chacun ayant des statistiques différentes en énergie, santé, puissance et dégâts.

Quand sortira Painkiller ?





La date de sortie de Painkiller est fixée au 9 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez déjà retrouver des cartes PS Store sur Amazon, Cdiscount et Fnac.