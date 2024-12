Palworld : la mise à jour Feybreak sort les gros calibres en vidéo, elle sera là au pied du sapin !

Depuis le mois de juin et la mise à jour Sakurajima, Pocketpair et Palworld se font fait discret en ce qui concerne les nouveautés en jeu puisque la plupart des patchs étaient surtout là pour proposer des correctifs. L'actualité du jeu et du studio n'en a pour autant pas été calme avec la fondation de Palworld Entertainment, l'action en justice portée par Nintendo et The Pokémon Company et le lancement de la version PS5. Si nous savons déjà que l'année prochaine introduira une collaboration avec Terraria et un portage sur Mac, du lourd va arriver bien plus rapidement.

En effet, il avait été annoncé que le prochain contenu implémenterait entre autres une île six fois plus grande que la précédente et nous avions rendez-vous aux Game Awards pour implicitement en savoir plus à ce sujet. La mise à jour Feybreak sera déployée juste avant Noël, le lundi 23 décembre et ajoutera en plus de cette vaste zone de jeu non nommée de nouveaux Pals, un leader de faction inédit, ainsi que de nouvelles constructions, armes et mécaniques.

Avec tout ça, Palworld vous tente ? Il est en promotion sur Steam à seulement 21,74 € et via le Microsoft Store à 22,49 €, ou sur le PlayStation Store à 28,99 €, en plus d'être présent dans le Game Pass. Vous pouvez toujours vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

